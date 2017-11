Maria bruker arkitektur for å hjelpe flyktninger

Nominasjonen har hun fått sammen med resten av Makers Hub, et oslobasert kollektiv som bruker design og arkitektur for å bryte ned barrierer.

– Vi startet Makers Hub på bakgrunn av en forskningsrapport som fortalte om utrolig lav bostandard på asylmottak. Et asylmottak skal være «nøkternt og forsvarlig». Greit nok, men det er ikke slik folk flest har det. Dermed skapes det en barriere for integrering, sier Maria Årthun.

Makers Hub ønsker å endre dette ved å la beboerne påvirke omgivelsene. Flyktninger på asylmottak gis anledning til å bygge, male og å gjøre det mer trivelig rundt seg. På den måten bekjempes også passiviteten som ofte råder.

Folk jobber og løser problemer sammen, uavhengig av kultur og religion. De får følelsen av å gjøre nytte for seg.

– Man får eierskap til tingene. Være med på å skape noe fint, sier Maria.

Makers Hub

Hedersprisen

Design og arkitektur Norge (Doga) ble etablert for tre år siden ved en sammenslåing av statlig finansierte Norsk Form og Norsk Designråd. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester.

Merket for god design er en utmerkelse med nesten 60 års historie. Prisen er nå utvidet til å inkludere arkitektur og har endret navn til Hedersprisen.

Makers Hub er én av seks nominerte til prisen som skal deles ut av næringsminister Monica Mæland 15. november. Med snaue to år på baken er Makers Hub de yngste som er nominert til Merket for god design/Hedersprisen.

Makers Hub

Begynte som 15-åring

Maria er nå i innspurten av arkitektstudiet, med en diplomoppgave som skal leveres i desember. Karrieren strekker seg helt tilbake til 2002, da hun som en del av «Out» leverte et forslag til hvordan området utenfor Oljemuseet skulle brukes.

«Out» var finansiert av Barne- og familiedepartementet og Stavanger kommune. Prosjektgruppen ble satt sammen av ungdom fra forskjellige miljøer. Maria var den gang en av ungdommene på Metropolis, med både sying og hip hop som interesser.

«Out» fikk ikke sin ønskede skatepark og isbane, men Maria fikk være med videre da Helen & Hard ble engasjert for å planlegge Geoparken samme sted. Hun fikk jobb som praktikant i arkitektfirmaet, og siden ble det altså arkitektstudier.

Internasjonal pris

Som om ikke Doga-nominasjonen er nok, vant hun tidligere i år den prestisjetunge konkurransen «Place and Displacement: A marketplace in a refugee settlement».

Sammen med medstudent Nicole Lilly Gros på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo seiret hun i konkurranse med 342 andre deltakere fra 150 universiteter verden over. De fikk prisen for sin planlagte markedsplass for kvinner i flyktningleiren Za'atari i Jordan.

– Jeg ønsker å være brukerorientert, å undersøke hva som trengs for at ting skal endre seg, sier Maria Årthun.