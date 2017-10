Norsk skuespiller får hovedrollen i amerikansk Utøya-film

Ifølge det NRK erfarer, er det Anders Danielsen Lie som har fått rollen som terroristen, mens Jon Øigaarden skal spille rollen som advokat Geir Lippestad.

Danielsen Lie er blant annet kjent fra roller i filmene «Oslo, 31. august» og «Reprise» samt en av hovedrollene i NRK-serien «Nobel». Øigaarden er kjent fra blant annet TV-seriene «Mammon» og «Helt perfekt».

NRK har foreløpig ikke fått noen kommentar eller bekreftelse fra noen av de to skuespillerne.

Filminnspilling i gang

På Håøya utenfor Nøtterøy skal et amerikansk filmteam allerede være i gang med innspillingene, som foregår mandag og tirsdag, skriver Tønsbergs Blad.

Et bilde i avisen viser at et av husene på øya har fått «Utøya» malt med rød skrift på fasaden. Representanter fra produksjonsselskapet ønsker ikke å kommentere saken, men i et nabovarsel står det at det er spillefilmen «Norway» som skal spilles inn.

Det er arbeidstittelen på filmen som Filminstituttet tidligere denne måneden ga et incentivstilskudd på over 17,1 millioner kroner, følge Dagens Næringsliv.

Onsdag skal opptakene fortsette på Malmøya utenfor Larvik, ifølge Østlands-Posten.

Netflix

Filmen «Norway» skal ta utgangspunkt i boken forfatter Åsne Seierstad skrev om terroraksjonen, og skal ha et budsjett på over 180 millioner kroner. Det er strømmetjenesten Netflix som har rettighetene til filmen, som skal regisseres av amerikanske Paul Greengrass.

Han er tidligere blant annet kjent som regissør av tre av actionfilmene om agenten «Jason Bourne» og dramaet «United 93», som omhandlet det ene flyet som ikke nådde målet sitt under 11. september-terroren i 2001.

Han har også regissert krigsfilmen «Green Zone» og filmen «Bloody Sunday» som handlet om britiske soldaters drap på katolske demonstranter i Londonderry i Nord-Irland i 1972.