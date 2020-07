Egeland slipper finansthrilleren «Kongen» løs – er hans bok nummer 20

Tom Egeland slipper løs «Kongen» 30. juli. Det er hans bok nummer 20, og er en finansthriller med kidnapping som startskudd.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tom Egeland leverer «Kongen» til leserne denne uken – og er allerede i gang med å skrive 2021-romanen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

NTB

Tom Egeland er klar med bok nummer 20, «Kongen». Foto: Strawberry Publishing

Etter fjorårets trikkekrim «Falken», der hans trofaste karakter Beltø glimret med sitt fravær, ga Egeland seg i kast med «Kongen» – også den en frittstående kriminalroman.

Dog dukker noen av figurene fra tidligere bøker opp, blant dem politietterforskeren som leserne vil møte mer av i «Kongen». Han var med i en liten birolle i «Den trettende disippel» – som var en av Egelands bøker om Bjørn Beltø, fortalte forfatteren i et digitalt forfatterintervju nylig.

Det starter med at kona og datteren til en finansmann kidnappes. «Er motivet penger – eller ligger løsningen skjult et helt annet sted?", heter det i Bokklubbens omtale av finansthrilleren, som Egeland skal ha vært i gang med da han ble «innhentet av virkeligheten», altså det som skjedde i Lørenskog.

Førsteopplaget fra Egelands forlag Capitana alene er på 10.000 eksemplarer, og i tillegg kommer blant annet Bokklubben som trykker egne opplag.

– Vi sitter klare for å trykke på knappen for et andre opplag, sier PR- og kommunikasjonssjef Trude Laberg i Strawberry Publishing Norge til NTB. Hun opplyser at koronasituasjonen har gjort at forlagene har måttet tenke kreativt og i andre baner når bøkene lanseres.

– Det har blant annet har ført til svært vellykkede digitale lanseringer. Hos Norli kan man blant annet bestille en signert utgave av «Kongen» som vi vet mange av Tom Egelands lesere setter stor pris på, sier Laberg.

Selv er den populære forfatteren i gang med romanen han skal slippe i 2021, fortalte han i det digitale intervjuet. Ifølge Strawberrys pressemelding har Tom Egeland solgt to millioner bøker, derav 800.000 i Norge og resten fordelt på 24 land.

Publisert: Publisert: 30. juli 2020 21:05