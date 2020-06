Sommer i hver gitarstreng

Australsk indiepop slik den skal høres ut.

RVG er Romy Vager og bandet hennes. Foto: Our Golden Friend

Geir Flatøe Journalist

RVG: «Feral» (Our Golden Friend)

Selv om Romy Vager åpner med ordene come Monday morning, you may find me dead. You may not find my body, but you might find my head in a motel closet or under a motel bed, med en stemme mørk og anklagende nok til å få sola til å gjemme seg bak mørke skyer, sørger gitaren til Reuben Bloxham for å lokke den fram igjen.

Australske band vet hvordan de skal stemme gitarene for å hente fram den varme, lyse og befriende enkle følelsen av en sommer på 60-tallet.

Melbourne-bandet debuterte med «A quality of mercy» for tre år siden, en plate i arven etter salige Go-Betweens fra samme kontinent. Debuten innspilt for tusenlapp eller så står seg fortsatt godt, men oppfølgeren er et langt steg framover. Produsent Victor Van Vught (Nick Cave, PJ Harvey) tok veien fra Berlin, og selv om sangene også denne gang er tatt opp live i studio, spiller de nå i en høyere divisjon.

Svært solid med mange høydepunkt.

Beste spor: «Alexandra», «Asteroid», «Litte Sharkey & The White Pointer Sisters», «I used to love you», «Perfect day».