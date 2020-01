SSO med et sjeldent godt programvalg

Alt på denne konserten tydet på at dirigent og orkester hadde gjennomarbeidet dette programmet grundig.

Sobert Mozart-spill og et sjeldent interessant pogram, skriver vår anmelder om torsdagens konsert i Konserthuset. Foto: Pål Christensen

Arnfinn Bø-Rygg Professor emeritus ved Institutt for musikkvitenskap, UiO

Konsert: Johann Christian Bach: Symfoni nr. 6, g-moll; Wihelm Friedemann Bach: Symfoni d-moll; Carl Philipp Emmanuel Bach: Klaverkonsert d-moll, Wq 17. Mozart Klaverkonsert nr. 25, C-dur. Kristian Bezuidenhout klaver, SSO, dir.: Bezuidenhout. Konserthuset torsdag kveld

Det var et sjeldent interessant program SSO hadde å by på torsdag kveld: Verk av tre Bach-sønner samt en klaverkonsert av Mozart. Foruten å være betydelige komponister, var Bach-sønnene virtuoser på tasteinstrumenter. Alle hadde de faren som lærer, selv om det var 21 år mellom den eldste og den yngste.

Et enfant terrible

Konserten begynte med Johann Christian Bach (1735-82), den yngste av de tre. Han ble et enfant terrible, mislikt av familien, fordi han vendte seg bort fra Bach-dynastiets lutherdom og ble katolikk, giftet seg med en italiensk jente og gjorde senere karriere som operakomponist i London. Hans g-moll-symfoni (1770), heftig og dramatisk, og med Sturm und Drang-atmosfære, ble fremført forbilledlig av SSO. Vi hørte tydelig av denne tolkningen at for Johann Christian var det følelse det gjaldt om å uttrykke, og at vi som publikum skal få anelser om noe, ikke bestemte forestillinger.

Bachs eldste sønn

Wilhelm Friedemann (1710-84) var den eldste, og som man har ment var den mest begavede. I den korte symfonien i d-moll merket vi oss en djerv harmonikk og ekspressive spenninger. Første sats her var rene fløytekonserten. Kristian Bezuidenhout ledet i begge stykkene orkesteret fra sitt cembalo, som vi hørte lite eller ingenting til. Men at han hadde arbeidet godt med orkesteret, hørte vi i måten stykkene ble formet på og fikk sin særpregede karakter.

MT Den mest produktive

Om Carl Philipp Emanuel (1714-88) sa Mozart: «Han er faren, vi er guttene. Den av oss som er god til noe, har det fra ham.» I deler av hans store produksjon er denne Bach-sønnen eksponent for en ny følsomhet (Empfindsamkeit), men i sin samtid ble han ofte kritisert for å fjerne seg fra «naturens edle enkelhet». Slik lyder ikke klaverkonserten i d-moll Wq 17 (1745) for oss i dag. Fremføringen hadde den rette hektisk nervøse energien; trillene i den langsomme satsen som Bezuidenhout spilte så suverent på flygelet, ble en del av uttrykkskraften. Samspillet var upåklagelig.

MT Sobert Mozart-spill

Også i Mozarts store C-dur-konsert var Bezuidenhout både solist og dirigent. Han og orkesteret leverte en sober tolkning, uten unødvendige overdrivelser. Førstesatsen fikk den rette, nesten majestetiske karakter. I den langsomme satsen lød flygelet klokkeklart og i siste sats fløt det lett og elegant. I tolkningen som helhet kunne vi nyte klassisismens balanse mellom form, instrumentasjon og virtuositet.

