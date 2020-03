– Pappa, skal vi kaste de gamle og syke under korona-bussen?

PODKAST: I ukens episode av Aftenbla-bla snakker vi med hyttefolket om korona. Vi spør også om politikerne og helsemyndighetene egentlig er enige om strategien for å bekjempe viruset.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Leif Tore Lindø Journalist

Jan Zahl har vært ute og snakket med hyttefolket om koronatiltakene. Harald Birkevold har en teori om at han muligens er Pasient 0 og ansvarlig for hele utbruddet. Hilde Øvrebekk er sikker på at hun har korona, men får ikke testet seg. Leif Tore Lindø må ta pause i innspillingen for å levere en dorull til søndre enden av hjemmekontorfellesskapet. Og sånn går dagane.

Ukens episode av Aftenbla-bla er spilt inn fra fire hjemmekontor, med unger som avbryter og det hele. Vi snakker selvsagt om koronaviruset, hvilke følger det får for oss, hvordan samfunnet takler det og hvordan vi skal forholde oss til det.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes eller på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: