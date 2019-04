Supersjarmerende superhelt

1 2 3 4 5 6

Shazam!

Sjanger: Action / Fantasy / Sci-Fi

Skuespillere: Zachary Levi, Mark Strong, Michelle Borth.

Regi: David F. Sandberg

USA, 2018

Lengde: 2 t. 11 min.

Aldersgrense: 9 år

En del av de siste årenes superheltfilmer har gått i en stadig mørkere retning. Her har vi et friskt pust som på mange måter går motsatt vei, selv om «Shazam!» fra DC Comics så avgjort har noen dystre elementer. Den er tilpasset et yngre publikum (aldersgrense 9 år), så dette er definitivt filmen du skal ta med superheltactionglade barn og barnslige voksne for å se i helga.

Vår helt er løvetannbarnet Billy, en gutt som kommer bort fra moren som liten og som flytter fra fosterhjem til fosterhjem mens han jakter på sine egentlige foreldre. Han lander til slutt hos en stor og fargerik familie, og omtrent samtidig ramler han inn i en slags parallell dimensjon og får superkrefter, samt ny og voksen kropp. Ja, det er så banalt som det høres ut, men det er også hjertelig og medrivende. Dette er på mange måter en superheltfilm som handler om barn som elsker superhelter, og hva som skjer når en slik plutselig lander midt iblant dem.

Selvsagt finnes det en slange i paradiset, og med seg har han faktisk alle de sju dødssyndene. Dette fører til masser av flotte kamp- og actionscener, men innbyr også til litt lett tilgjengelig refleksjon.

Kynikerne blant oss kan helt sikkert bli litt oppgitt over den overtydelige moralen og de pompøst formulerte familieverdiene som formidles, men samtidig går det an å tenke at vi halvgamle grinebitere muligens ikke hører til i denne filmens største målgruppe.

«Shazam!» er full av stilige referanser, slapstick-humor, sjarmerende folk og en lett blanding av skjemt og alvor. Til sammen blir det et sprudlende og urealistisk avbrekk fra den grå hverdagen, og noen ganger er det akkurat dette vi trenger.