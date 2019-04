Hodne vurdere å anke til Høyesterett

Mandag ble det kjent at Gulating lagmannsrett forkaster Merete Hodnes anke i saken mot Løgnaslaget. Men det er ikke sikkert at saken stopper etter å ha vært igjennom to rettsinstanser. Hodnes advokat Per Danielsen sier til Aftenbladet at hun nå vurderer å anke til Høyesterett.

– Dommen ser tvilsom ut. Den er nok dessverre i altfor stor grad preget av synsing i stedet for riktig analyse av rettskildene. Det finnes en dom fra Høyesterett hvor en person som er blitt kalt nazist har vunnet fram. Den dommen sier ikke lagmannsretten noe om. I en sak fra Østerrike ble en journalist beskyldt for å drive med nazi-journalistikk. Vedkommende journalist og avis vant en ærekrenkelsessak, men lagmannsretten tar heller ikke denne dommen til seg. Det skurrer å se lagmannsretten nærmest vri seg rundt ved å legge vekt på skjønnsmomenter som bare hører periferien til, sier Danielsen.

Det er en måneds ankefrist. Hvis saken skal kunne ankes, må den først slippe igjennom Høyesteretts ankeutvalg, hvor det vil bli vurdert om saken er prinsipiell nok til å slippe inn.

– Jeg frykter at dommen fra lagmannsretten vil svekke rettsvernet til folk som vi ha seg frabedt å bli kalt nazist. Og det er en farlig vei å gå, som i realiteten hindrer ytringsfriheten til de som selvsagt ikke skal assosieres med en slik forkastelig ideologi og nazistenes gjerninger. Det er det meget betenkelige ved dommen, sier Danielsen.

Løgnaslagets advokat Brynjard Meling mener på sin side at dommen er grundig og riktig.

– Denne dommen er enda mer knusende enn tingrettens dom. At Danielsen finner at dommen fremstår som synsing, får stå for hans regning. En behandling i Høyesterett vil ikke bidra til annet enn å påføre hans klient ytterligere utgifter, sier Meling.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.