Michael Rindahl: Gammelgresset. Roman. 201 sider. Gyldendal.

Til å begynne med opplevde jeg denne debutantteksten om den nordlandske særlingen Edvin Strand, bosatt i Steigen kommune, som litt for detaljert og langsom i utformingen, relativt fattig på ytre dramatikk og med mange flimrende minnebilder fra barndommen og tida som postbestyrer på Saltøy.

For det er ikke akkurat en tradisjonell spenningsroman som avtegner seg når Michael Rindahl, født i 1991 og fra Vesterålen, lar en fortelling holdt i tredje person entall sette fokus på en 62-åring som to år tidligere tok imot offentlige penger for å flytte til fastlandet etter at både jobben hans og fiskemottaket på øya der han hadde bodd i seksti år ble nedlagt. Nå mistrives han i et trist hus halvannen km fra nærmeste naboer, han drømmer, fryser, sulter, sanser tingene rundt seg, lengter etter en annerledes hverdag, vandrer ut i et høstlig, ugjestmildt landskap, stjeler poteter fra andres marker nattestid, hjelper den eldre søsteren Ellinor med å få opp potetene hennes sjøl om hele kroppen hans verker, har bare en nær venn og framstår mer og mer som sosialt vingeskutt, på randen av et sammenbrudd - noe som topper seg da han brått flykter fra Ellinors 70-årsdag, med en innkjøpt bursdagsgave i ryggsekken, overnatter i et bussvrak, oppsøker en 92-årig onkel han bare unntaksvis har møtt gjennom livet, stjeler en sjekte som er lekk, og ser drukningsdøden i hvitøyet.

Egil Haraldsen

Alt dette innebærer at vi gradvis fanges av den melankolsk-neddempete historien til Edvin, han som er blitt kjørt i senk av samfunnsutviklingen og strever med å få fast grunn under beina. Den dvelende rytmen i den stadig mer desperate beretningen passer til hovedkarakterens subbende bevegelser gjennom et nordlandsk landskap, den speiler samtidig famlingen hans rundt mørke, eksistensielle tanker, kroppslige erfaringer nedfeller seg i mange konkrete sanseinntrykk, billedbruken er ofte slående, dialektale talemåter brer seg, dulgte kjerneopplevelser fra oppveksten kommer til syne og vekker ettertanke. Slutten er vemodsfylt og åpen mer enn den er løfterik.

Slik blir form og innhold ett. Det hele er målbevisst og stilsikkert utført. Vi tar innover oss Edvins emosjonelle og sosiale svingninger, tvinges til å reflektere over hvorfor han nektet å la seg intervjue av lokalavisa og går til innkjøp av en liten kirke av marmor, forstår godt hvorfor han oppi all den ensomheten, ensformigheten og rastløsheten han strir med gjerne vil flytte sammen med en lett motvillig søster, aner grunnen til at en bærepose presses inn i et betongrør.

Like medrivende er kanskje ikke alle sider ved denne debutboka. Men soga om den aldrende einstøingen Edvin er talentfullt fortalt.