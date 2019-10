1 2 3 4 5 6

Sigrid, Stavanger Konserthus, torsdag kveld, 70 minutter, stappas

Spoiler: Sigrid er en feiende flott popartist, noe hun har vist før, og som vi fikk et nytt bevis for denne kvelden. Men la oss først ta en snartur innom det som ikke skjedde i Konserthuset denne kvelden.

Et interessant trekk med kveldens show var at det ikke var noe show. Fire mann, en av dem kvinne, sto på et lite platå bak dette kraftverket fra Ålesund i front, svartkledde og pentspillende på toppen av fikse og fine versjoner av nypoppens algoritmer. Keyboard, korist, gitar/bass, trommer og tracks. Standard pop-oppsett anno 2019. Mye spilling, til og med noen feiende flotte gitarsoloer med en dæsj 80-talls-schvung som kitlet oss i vergeseksjonen fint i innerøret. Bak dem igjen: Ingenting. Nada. Bare et stort teppe en en slags sølvpapirglans. Ingen skjermer, ingen hysteriske videoanimasjoner eller fiksfakseri. Ingen show, bare musikk. Det er utypisk, for den firefelts popmotorveien pleier å være bloddopa med «visuals», som englenderne sier.

Sigrid satser alt på ett kort: Lyden (jajaja, det var lys, til og med farget lys, men det teller ikke). Hun synger, de spiller, hun danser og that’s it. Pussig, og nesten litt trist, at det oppleves som uvant, men sånn er det asså blitt.

Jarle Aasland

Heldigvis for oss, og for Sigrid, så trenger hun ikke mer. Hun synger prikkfritt, målt på de kriteriene som følger sjangeren. Finfine fraseringer, kontrollert og skarpt og i det hele tatt. Hun har også lagt seg til noen sånne «whop»-rop som et slags bumerke. Stiligt.

Man kommer jo et stykke med det, men så må man ha noen sanger å synge da. Ett eller annet som kan hisse opp publikum til allsang, få dem til å danse eller gråte, røre noe i dem og sende den elde garde ut av P1-listene.

Og det har hun.

Klar sjuer

Ja, jo, jeg kjedet meg bitte litt et par ganger, men det gikk fort over. For det kommer stadig noen nye godbiter, et hook, en linje og ikke minst en dobbel håndfull refrenger som smitter som hjernehinnebetennelse på en russebuss. «Don’t Kill My Vibe» (jeg sang «Don’t Kill My Wife» de første gangene jeg hørte sangen, men nå er jeg litt oppi åra - og svært glad i min kone) er en storveis sang, både som intuitiv headbanger og når du går litt mer analytisk til verks.

Jarle Aasland

For du kan altså gjøre begge deler med Sigrid. Hun startet i det en eller annen syrebefengt voksenperson omtalte som «jente med fornavn og lap top»-disiplinen, du vet, Astrid S, Dagny, Sigrid og di. Mnja, de har noen fellestrekk, men Sigrid er definitivt den av dem som har dasket neven i bordet med mest tyngde, og laget det største avtrykket. Kanskje er det fordi hun treffer både meg og mine 14,9 år gamle gener, og mine geners venninner, som sto helt framme og gaulet «Eg eeeelske deg, Sigriiiii», før de gikk over til den mer generelle «oooouuuuææææææ». De danset, de sang og de mente det var en klar, klar sjuer.

Dynamite!

Hvor var vi? Jo, altså, skikkelig god popmusikk kan treffe mer enn ett sted på kroppen. Det kan treffe hode, hjerne, bein og som Elvis beviste: Underlivet. Sigrid har noe av dette i seg der hun frester rundt som en natural born scenekiller. Popmusikk har kort tid på seg til å treffe, og den har ofte en slags døgnfluehorisont. Noen har noen mer, og Sigrid er en sånn. Hun har rett og slett skrevet et stort knippe fine sanger som hun fremfører godt. Så enkelt, og så vanskelig at nesten ingen klarer det. Hun kan sette seg ved pianoet og synge «Dynamite», der hun åpner med å på sett og vis plassere seg selv blant de potensielle popstjernene. «I'm the same, but I'm bolder».

Jarle Aasland

Jeg vil, i motsetning til mine gener og hennes bande, holde litt igjen med å geniforklare Sigrid. Hun er god, men kanskje finnes det enda mer. Hun kommer nok til å luke litt mer i det som tenderer til generisk algoritmepop og gå for enda djervere ting, når hun har danset nok (du verden som hun kan danse).

Min euforisk hylende kontrollgruppe ved scenekanten mente dette var «Eeepisk, det beste EVER». De husker jo ikke fra tolv til middag disse på 14,9 år, og vi som har vært ute noen bryllupsnetter før, vi holder litt igjen. Ikke så mye, men litt, for det er ingen tilfeldighet at Sigrid fyker rundt i verden og gjør furore.

Hun er bra. Eventuelt episk, det beste ever. Mest sannsynlig et sted midt mellom.