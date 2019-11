Svartsinn i gråvær

En hvit, hvit dag

Skuespillere: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason. Sjanger: Drama. Regi: Hlynur Palmason. Island, 2019. Aldersgrense: 12 år. Varighet: 1 t., 48 min.

«En hvit, hvit dag» er Islands Oscar-kandidat og den var også nominert til Nordisk råds filmpris i år. Da forventer man selvsagt ingen lettvekter, og det er da heller ingenting lett ved denne filmen. Den pakker ikke inn fortellingen i unødvendige forklaringer, men gir en ganske direkte og hverdagslig skildring av hovedpersonen Ingimundur (Ingvar Sigurdsson).

Vi forstår etter hvert at den pensjonerte politimannen Ingimundur nylig har blitt enkemann. Han takler tydeligvis sorgen på sin egen måte, ved å drive intensivt kroppsarbeid. Han er fast barnevakt for barnebarnet, og ser ut til å trives i hennes selskap. Det kan også virke som om han sterkt misliker å snakke om sine egne følelser, selv om det ikke mangler oppfordringer om å gjøre dette.

På et tidspunkt får han for seg at hans avdøde kone var utro mot ham, noe han får et voldsomt behov for å nøste opp i. Han kunne selvsagt valgt å ta vare på de gode minnene og prøve å komme seg videre i livet, men i stedet blir hevnlysten altoverskyggende. Det kan nesten virke som om han leter etter noe eller noen som kan ta skylden for å kona er død.

Regissør Hlynur Palmason skildrer Ingemundurs søken etter sannheten i enkle, ujålete bilder. Han lar kameraet dvele ved små og tilsynelatende hverdagslige detaljer, som en rullende stein som til slutt tipper utfor et stup. Slik går det selvsagt også med hovedpersonen, i en avslutning hvor alt det innestengte raseriet slippes ut.

I reklamen står det noe om at bakteppet i filmen er Islands «nærmest utenomjordisk vakre natur». Tja. Det kan nesten heller virke som om regissøren har ønsket å vise hvor kjipt vær de alltid har der på sagaøya. Det er grått og tåkete mesteparten av tiden. Som skapt for å sende en mann ned i svartsinnets avkroker.