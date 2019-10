1 2 3 4 5 6

Lindstrøm: «On a clear day I can see you forever» (Smalltown Supersound)

Sammen med Todd Terje og Prins Thomas er 46-åringen Hans-Peter Lindstrøm fra Randaberg kjent som en foregangsfigur for Oslo-disco eller space disco, som ifølge Wikipedia også har synonymet «skjeggdisco».

Hans sjette album vil kanskje få de mest danseglade til å klø seg tvilende i discoskjegget. Albumet er basert på fjorårets bestillingsverk framført på Henie Onstad og er hans første produsert bare med synther og trommemaskiner. Fire spor strekker seg over 40 minutter, hvert med sin egen atmosfære.

Det åpner noe introvert, og det er først med «Really deep snow» jeg vil bli værende, der den bukter seg fram med en hektisk puls under et ulmende lag av synther. Lindstrøm virker å kose seg, men med perfekt måtehold, slik at hvert element som introduseres får skinne for seg selv.

Ukens anbefaling er å legge seg rett ned på gulvet i stua og bare lytte. Gjør det mens du koker fårikål eller noe. Danse kan du gjøre neste helg.

Beste spor: «Really deep snow».