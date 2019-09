Ukens anbefalte sanger

My Ken ble startet av medlemmer fra coverbandet Rambukk, for å satse mer på egne låter. Det tok et år å sortere ut medlemmer, finne ambisjonsnivået og bestemme retningen. Deretter fikk de en flying start da de vant en innspilling i Norsk Lydstudio i Mjøndalen. Årets pinsehelg ble brukt der, og «Hey!» er første låt ut.

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Der finner du også en liste med over hundre høstsanger, passende for årstiden.

Her er listen

Hey! – My Ken

God bless The Ramones – Jason Ringenberg

The amputees – Tindersticks

This too skal pass – Jamestown Revival

Thank you – Matt the Electrician

Breakfast – Darrin Bradbury

Stone survivor – Coco Montoya

Unwed fathers – John Prine & Margo Price

Alice – Jamie Lin Wilson

Emo clothes – Elise Davis

The only ones – The Milk Carton Kids

Louisiana man – Mercury Rev & Erika Wennerström

Dance ska – Mykal Rose

Ikkje for nær – Lind

Ball and chain – The Who

Someone to someone – Paul & The Tall Trees

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.