Natalie Portman blir kvinnelig Thor

Når Natalie Portman på ny dukker opp i rollen som Jane Foster i «Thor 4» i 2021, blir det som en kvinnelig Thor: Hun overtar hammeren når Thor Odinson (Chris Hemsworth) ikke lenger føler seg verdig, melder BBC fra helgens popkulturmesse Comic-Con i San Diego.

– Det føles ganske bra. Jeg har alltid vært litt misunnelig på hammeren, sa Portman til jublende publikummere da hun entret scenen og fikk hammeren overrakt av en knelende «Thor»-regissør Taika Watiti.

LES OGSÅ:

Jolie udødelig

Marvel-studioet med president Kevin Feige i spissen brukte Comic-Con lørdag til å presentere en maratonpresentasjon av nye filmer i vente de to neste to årene, skriver AP.

Foruten Portman som kvinnelig Thor vil Angelina Jolie bli å se som udødelig i «The Eternals», noe hun gleder seg til – og trener hardt for.

Jolie sa hun måtte jobbe «ti ganger hardere» enn noensinne før i actionroller, fordi hun vet hva det innebærer å «være del av denne familien», sa hun – og siktet til Marvel Comics-universet.

«Blade» får ny drakt – med «True Detective»- og «Moonlight»-kjente Mahershala Ali i rollen som vampyr. I vente er også "Black Widow," "Doctor Strange"-oppfølgeren som får tittelen "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" og "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

LES OGSÅ:

«Avengers: Endgame» forbi «Avatar»

Feige lokket også med et knippe stjerner som skal spille i serier som skal vises på den kommende Disney-strømmetjenesten:

Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen og Jeremy Renner blir å se i serier som "Hawkeye", ''The Falcon and the Winter Soldier", ''WandaVision," ''Loki" og animasjonsserien "What If...?".

Marvel og Disney valgte også Comic-Con-messen til å røpe at nå har «Avengers: Endgame» gått forbi Avatar – og er tidenes mest innbringende film globalt, meldte Forbes.