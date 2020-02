The September When slipper første nye låt på 12 år – var ikke planlagt

The September When slipper fredag singelen «Might Just Be Me», som er den første på 12 år.

The September When anno 2020. Nå debuterer de i Operaen – med en ny låt. Foto: Foto: Jørgen Holst / presse

– Vi hadde ingen planer om å lage nytt materiale, men denne låten måtte vi bare dele med publikum, lyder det fra The September When, som kaller innspillingen for «et overskuddsprosjekt».

– Det var veldig gøy å jobbe sammen i studio igjen.

«Might Just Be Me» beskrives som en sår og vakker låt i samme indierocksfære som Beck, Primal Scream og Tame Impala.

Sangteksten er ifølge pressemeldingen inspirert av bøkene «De velvillige» av Jonathan Littell og «Empire of The Summer Moon» av S.C. Gwynne, og «bringer opp store spørsmål som skjebnens urettferdige tilfeldigheter», heter det videre.

– Du kunne vært en bøddel i SS, eller du kunne vært hans fange. Menneskets største oppgave er å forbedre systemet vi selv har laget, sier Morten Abel.

14. mars debuterer The September When med konsert i Operaen, der de lover å urfremføre den nye sangen live – sammen med gamle hitlåter som «Bullet Me», «Can I Trust You» og «Cries Like A Baby».

Her spiller The September When

* 14. mars – Den Norske Opera

* 25. april – Landsbyfesten, Randaberg

* 19. juni – OverOslo

* 18. juli – Moringen Pub, Kolbjørnsvik

* 28. august – Verket, Mo i Rana

* 29. august – Lillehammer Live