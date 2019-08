Ufrivillig parodi på truet landsbyidyll

1 2 3 4 5 6

Gert Nygårdshaug: Regnmakeren. Roman. 234 sider Cappelen Damm.

«Regnmakeren» er den tredje romanen om urmakeren Melkior Mussenden, nå i femtiårene, fortsatt lykkelig gift med mattelærerinnen Mathilde og bosatt i en ikke navngitt landsby i et ikke navngitt land.

Teksten – som er den trettisyvende bokutgivelsen til Gert Nygårdshaug (f. 1946, debut 1966) - vil gjerne framstå som et slentrende stykke lattermild fabulering mot mørk klimabunn og byr ifølge forlaget på både «underholdning, besk samfunnskritikk og allmennfilosofiske problemstillinger».

Hadde det bare vært så vel. Det beste jeg kan si om historien – inndelt i 25 kapitler, alle med en illustrasjon av et veggur innledningsvis – er at den virker velkomponert, og at teksten har en snirklet, stivbeint, alderdommelig syntaks som i og for seg kler hovedpersonen – en vanestyrt samfunnsborger opptatt av sin omsorgsfullt voksete snurrbart, en såre fornøyd pensjonist som igjen og igjen og igjen nyter sitt «nybakte rugbrød med fleskepølse» ledsaget av noen små glass genever, en dandyliknende skikkelse ikledd «skotskrutet dress med ditto vest og diskre sløyfe i halsen» og med sko av beste Bally-merke på veg til møte i Dueskytterklubben i vertshuset Det Gyldne Aks.

Men at språket ofte er tilsiktet høytidelig, innebærer ikke at forfatteren skal kunne slippe fra seg så mange slappe, stive, klønete setninger som det vi her finner eksempler på. I stedet for å fastslå at «noe selvfølgelig skyldes», foretrekker f.eks. fortelleren å si «hvilket selvfølgelig hadde som årsak». Heller enn å si at «Jeg ble sendt hit for å finne årsakene», kommer krøkkeformuleringen «Grunnen til at jeg ble sendt hit, var for å finne årsakene». I tillegg fins en rekke trykk- og skrivefeil, samt hyppig bruk av semikolon fulgt av stor forbokstav, noe som mildt sagt er uortodokst. At en lett poserende forteller sprer om seg med latinske sitater, diverse halvlærde allusjoner og hobbyvitenskapelig innsikt i form av belærende stikkord, hjelper lite. Dette holder ikke.

Det som måtte finnes av dramatikk i historien, knyttes til klimaendringer og et storsamfunn som ikke vil finne seg i at vår idylliske landsby befolket av lutter snille, innvandringsvennlige mennesker nyter godt av et regn som uteblir i resten av det tørkeplagete landet. Men bruken av kontrastmontasjer mellom de gode og de onde virker forsert og overtydelig. Som politisk lærestykke er «Regnmakeren» uinteressant. Her plasker både landsbyrepresentantene for det gode, enkle liv og de byråkratiske utsendingene fra Etaten, Staten og Hierarkiet rundt i parodiens sølepytt.

Så for meg rommer romanen verken stor underholdning, besk samfunnskritikk eller vitenskapelig-filosofisk skarpsyn å juble over.