Bryan Adams-konserten står i fare for å bli avlyst

Bryan Adams-konserten er ett av flere arrangementer som kan bli avlyst på grunn av korona. Stavanger kommune stenger alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere.

Bryan Adams fra en konsert i 2017. Foto: Chris Young / TT NYHETSBYRÅN

– Det største arrangementet er jo Bryan Adams, ellers er det en god del andre arrangementer som også blir berørt, sier beredskapssjef Torstein Nielsen til Aftenbladet.

Adams skulle ha konsert i DNB Arena 11. mars.

– Det blir nok ikke noen konsert, men nå må vi summe oss litt, sier arenasjef Petter Nystrøm ved i DNB Arena.

Det betyr også at flere arrangementer i Stavanger konserthus blir berørt.

Stavanger velger altså å gå lenger enn enkelte andre byer i Norge.

– Stavanger er en annerledes kulturby enn Bergen og Oslo, med færre store arenaer. Derfor vil en grense på 1000 publikummere ha begrenset effekt her. Vi har valgt å sette en grense på 500 for å aktivt begrense smittefaren, sier Nielsen.

I første omgang gjelder tiltaket i to uker, fra 9. mars til 22. mars. Det vurderes fortløpende og kan endres på kort varsel.

– Jeg regner med at alle som driver arrangementet forstår at dette kunne komme. Denne uken hadde vi et møte med mange av dem som driver de faste arrangementene og festivalene her i byen, for å informere dem om hva som kunne komme, forteller Nielsen.

I tillegg stenges arrangementer som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronavirus.

– Det er mulig å gjennomføre arrangementer dersom det blir tilpasset til under 500 deltakere, sier Nielsen.

Følgende arrangementer kan avholdes:

Utendørs arrangementer

Innendørs arrangementer under 500 deltakere

Det er krav om at alle arrangementer som avholdes i Stavanger skal sikre at deltakerne kan ivareta god hånd- og hostehygiene.

– I starten av et arrangement skal det informeres om smittesituasjonen, og deltakerne skal anmodes om å ivareta god hånd- og hostehygiene, sier Nielsen.