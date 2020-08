Så sørgelig som hun klarte å få det

«Oklahoma stray» er katten som er så mishandlet at den aldri kan stole på et menneske mer.

Rumer er engelske Sarah Joyce. Foto: Alan Messer

Geir Flatøe Journalist

Rumer: «Nashville tears» (Cooking Vinyl/Playground)

Engelske Sarah Joyce, kjent som Rumer, hadde flyttet til mannens Arkansas og fått barn. Nå vendte sanglysten tilbake, og hun bestemte seg for å finne Nashvilles sørgeligste sang.

Etter en lang jakt, førte sangen «Oklahoma stray» henne fram til låtskriveren Hugh Prestwood. Han er innlemmet i Nashville Songwriters Hall of Fame, men ikke en man nødvendigvis har hørt om – selv om Allison Krauss og Trisha Yearwood har brukt ham.

Rumer gravde dypt i katalogen hans og gir sangene et strøk av 70-tallets Karen Carpenter og Lynn Anderson. Hun er aller best når sangene virkelig blir triste, og det gjør de ofte.

Med debuten «Seasons of my soul» (2010) passerte Rumer et salg på en million eksemplarer, heiet fram av folk som Burt Bacharach, Elton John, Carly Simon og Jools Holland.

Flere fine plater fulgte før familiepausen, og nå har hun gravd gull i Nashville. En deilig plate.

Beste spor: «Oklahoma stray», «Ghost in the house», «Heart full of rain», «The song remembers when».