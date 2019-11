Mye halleluja fra nyfrelste Kanye West

1 2 3 4 5 6

Kanye West: «Jesus is King» (Def Jam)

Jeg havner ofte i opphetede diskusjoner om Kanye West og om hvorvidt rapperen er et musikalsk geni. Folket er delt. Jeg har stått fast på at mannen er eksentrisk, men like fullt et geni. Nå er jeg ikke like sikker.

West har satt sine spor på populærkulturen og skapt banebrytende musikk siden 2004. Nå tar han steget fra rap til kristen-rap. I utgangspunktet er sjangerbyttet intet problem, men overgangen blir smertefullt brå. Noen låter føles for cocky og banale; han er ikke redd for å si se-på-meg-jeg-har-skjønt-det. Det kan bli for mye halleluja.

Samtidig har han laget album som reflekterer omkring raseskiller, kjendisliv, sosiale medier og skinnhellige mennesker: Said I'm gonna do a gospel album, what have you been hearin' from the Christians? They'll be the first one to judge me.

Albumet er eksperimentelt i sann Kanye-stil. Musikken stiller viktige spørsmål, og gospelmusikken er tidvis en fryd for sjelen, men deler av platen faller fort i den nyfrelste klisjégryta.

Beste spor: «Hands On», «Water».