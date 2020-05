6 millioner til ny subsea-utstilling på Oljemuseet

Norsk Oljemuseum skal bruke 6 millioner kroner på en ny utstilling om et av Norges industrieventyr: Oljeteknologi under vann.

Her sitter Anders Kaland, ROV-pilot i Oceaneering, og styrer en trådløs undervannsdrone. Denne typen teknologi er det Norsk Oljemuseum nå skal lage en stor utstilling om. Foto: Fredrik Refvem

Leif Tore Lindø Journalist

Da det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969, hadde andre land drevet i oljebransjen i mange år. Amerikanerne lå cirka hundre år foran, og Norge var på ingen måte pionerer i oljebransjen. Vi kom seint, men når vi først fikk sving på det, begynte norske bedrifter å utvikle teknologi som nå brukes i hele verden.

Og det er under vann vi har vist vei, med det som kalles subsea-teknologi. Oljen i Nordsjøen ligger – nettopp – under havbunnen, og havbunn har en lei tendens til å være dekket av vann. Når den norske oljebransjen kom skikkelig opp i fart, var det mange glupe hoder som fant stadig bedre, tryggere og mer effektive måter å få oljen opp på.

– Det er denne historien Oljemuseet nå kaster seg over og lager utstilling av, sier museumsdirektør Finn E. Krogh, og legger til:

– Subsea-teknologi og utvikling er kanskje Norges aller største bidrag til denne bransjen, og her er det masse spennende historie vi vil formidle. Det handler både om industrien og til slutt om hele samfunnsutviklingen vår.

Ekstra millioner

Museet har fått en ekstraordinær bevilgning fra Olje- og energidepartementet på 1,5 millioner kroner, dedikert utstillingen med arbeidstittel «Subsea i verdensklasse».

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sa følgende da hun kom med sjekken:

– Oljemuseet er en viktig institusjon for Norge og Stavanger. Det formidles viktig historie og kunnskap om det som har skjedd, og om det som skjer på norsk sokkel. Og i Norge er vi verdensledende på en rekke teknologier, blant annet innen subsea. Det var derfor en stor glede for meg å kunne tildele et ekstra tilskudd til oljemuseet på 1,5 millioner kroner som sikrer oppstarten av arbeidet knyttet til en ny utstilling om subseateknologi.

Equinor betaler 1,5 millioner kroner gjennom selskapets Morgendagens Helter-program. Museet legger selv i tilsvarende beløp, som gir et totalbudsjett på 6 millioner kroner. Målet er at den nye utstillingen skal stå klar for publikum på Norsk Oljemuseum om cirka et år.

Interesse for teknologi

Oljemuseet har jobbet lenge med subsea-historien, og med planer om en utstilling. I 2019 kom boken «Subseahistorien, norsk undervannsproduksjon i 50 år» ut. Seniorforsker ved Norsk Oljemuseum Kristin Øye Gjerde og tidligere UiS-professor Arnfinn Nergaard har skrevet historien om en næring hvor Norge gikk fra å være helt avhengig av utenlandsk ekspertise til å ligge i front av feltet.

Norsk Oljemuseum skal gi besøkende innsikt i teknologiutviklingen under havet i en ny utstilling. Foto: Kristian Jacobsen

Museet vil lage en interaktiv, høyteknologisk utstilling i en av de tre plattformene på oljemuseet. Utstillingen skal fortelle om utviklingen som ikke bare ble viktig for norsk olje- og gassvirksomhet, men som ble – og er – en viktig eksportnæring for Norge. Utstillingen skal også ha et formidlingsopplegg som bidrar til interesse for realfag og teknologi blant unge.

Den konkrete planleggingen startet de med på fredag. Det skjer en snau måned etter at museet endelig kunne åpne dørene etter koronastengingen, som har rammet dem hardt.

– Vi har skrudd ned forventningene om publikumstallene våre med 70 prosent. Det er betydelig, og de siste to månedene har vært veldig spesielle. Vi går også en sommer i møte der det vil komme langt færre enn vanlig, blant annet fordi vi har mye besøk fra utenlandske turister. I en slik situasjon er det ekstra kjekt at vi kan gire opp med ny aktivitet, sier Finn E. Krogh.