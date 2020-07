Ukens anbefalte sanger

Stina Kjelstad fra Toten dro til Stavanger for å studere, og siden ble hun værende.

Stina Kjeldstad har en ny plate på vei. Foto: Atle Dahl

Geir Flatøe Journalist

Hun har to album bak seg, og nå er et nytt planlagt til høsten. Første singel derfra handler om hvordan vi ikke tar vare på kloden vi lever på. Hva gikk galt, og hvor lenge kan vi overse det?

«Heart of the world» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Heart of the world – Stina Kjeldstad

Kom hjem igjen – Helge Toft

Posemann – Posemann

Kaos är min lady – Håkan Hellström

On request – Das Body

Clay pigeons – Shannon Lay & Steve Gunn

One destination – Nattali Rize & Anthony B

Hello take me anywhere – Night Shop

Midway motel – Will Hoge

Baby I need a driver – Ida Mae

Hey hey I – Other Lives

Queen of the quarantine – White Denim

World’s not gonna end – Josiah Johnson

When life is good again – Dolly Parton

Closer – The Clientele

So long blue – Brian Whelan

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.