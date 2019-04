Rundt leirbålet med Damien Jurado

1 2 3 4 5 6

Damien Jurado: «In the shape of a storm» (Loose/Border)

There is nothing to hide, synger Damien Jurado i åpningskuttet «Lincoln». En passende intro til en plate der han stripper det ned til gitar og stemme.

Det er gått 20 år siden debuten «Waters Ave S.», og fjorårets «The horizon just laughed» var et høydepunkt. Nå tar han et skritt tilbake med viser som passer rundt et leirbål.

De beste sangene har en smule ekstra staffasje; plystrende «South» og tittelkuttet «The shape of a storm».

Hans mangeårige produsent og venn Richard Swift døde i juli i fjor, og like etter avlyste Jurado turneen som ville ført ham innom Stavanger. Psykiske problemer ble oppgitt som årsak. Det er ikke unaturlig å se dette i sammenheng. Også det at han nå lager en varm og lavmælt plate som kretser rundt menneskelig nærhet.

Flere av de 11 kuttene ligner skisser, og mange av dem er blitt liggende gjennom årene. Platen er innspilt på to timer med Josh Gordon som ekstra gitarist.

Beste spor: «Newspaper gown», «South», «The shape of a storm».