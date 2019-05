Favoritten Sverige har vært i Eurovision-ilden

Norge er nummer 15 på scenen og dermed blant de siste av de 18 artistene som skal opptre i torsdagens semifinale.

Lundvik og låten «Too Late For Love» topper spillselskapenes lister sammen med Nederlands Duncan Laurence og «Arcade». Laurence skal på scenen rett etter norske KEiiNO med «Spirit in the Sky».

Før Lundviks nummer, som ble kraftig applaudert i pressesenteret, framførte danske Leonora «Love Is Forever». Denne låten ligger ikke like høyt på favorittlistene.

Torsdagens andre semifinale har blitt beskrevet som en «minifinale» og «dødens gruppe» fordi så mange av favorittene er mer der. Blant dem er også Russland, Aserbajdsjan og Sveits.

Ti av landene går videre. Hvem det er, blir klart nærmere midnatt norsk tid.