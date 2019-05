KEiiNO: – For en opplevelse

– For en opplevelse. Hele salen danset og sang med, og for en jubel. Vi storkoste oss og vil gjerne gjøre det igjen. Nå krysser vi fingrene for finaleplass, sier Alexandra Rotan via NRKs pressekontakter.

Under framføringen var det også taktfast klapping i hele pressesenteret, og det hele ble avsluttet med jubel – ikke bare fra de norske journalistene.

Etter Norges framføring har vi gått fra en 15. plass til 11. plass på bookmakernes lister, ifølge den samlede oversikten fra Eurovisionworld.

Sen start

Norge var nummer 15 på scenen og dermed blant de siste av de 18 artistene som opptrer i torsdagens semifinale, den andre i rekken. Alle artistene introduseres med et postkort, denne gangen med dansing. Norges introduksjon er tatt opp i Judeaørkenen.

Tidligere torsdag kveld framførte svenske John Lundvik, en av de store favorittene, «Too Late For Love», også til enorm applaus i pressesenteret. Svensken topper spillselskapenes lister sammen med Nederlands Duncan Laurence og «Arcade», som ble framført etter Norges nummer.

«Dødens gruppe»

Torsdagens semifinale har blitt beskrevet som en «minifinale» og «dødens gruppe» fordi så mange av favorittene er mer der. Blant dem er også Russland, Aserbajdsjan og Sveits. Danmark er det siste nordiske landet i denne semifinalen.

Ti av landene går videre. Hvem det er, blir klart når stemmene er telt opp sent torsdag kveld.