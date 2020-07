Kulturministeren åpner koronatilpasset Moldejazz – som blir sommer-Norges største festival i år

Mandag har kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja meldt sin ankomst til Molde for å åpne jazzfestivalen, som i koronatilpasset utgave likevel kaller seg landets største festival i 2020.

Det går mot jazzfestival i Molde i juli – i et format som minner om de tidligere festivalutgavene. I år arrangeres Moldejazz for 60. gang. Foto: Remi Reksten / Moldejazz / handout

NTB

Det blir ingen tradisjonell jazzparade for kulturminister Abid Q. Raja når han åpner årets Moldejazz mandag – men en lukket seremoni utendørs på et tak. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Den lukkede åpningsseremonien blir på taket av jazz- og teaterhuset Plassen. Kulturministeren benytter også anledningen til å besøke Teatret Vårt og Sportsklubben Træff når han først er i Molde.

Moldejazz melder om «et formidabelt billettsalg» til 2020-utgaven, som er 60. gang festivalen arrangeres. Det blir i nedskalert utgave med rundt 30 artister, hovedsakelig norske – og med selveste Karin Krog som Artist in Residence.

3.000 billetter er solgt på forhånd, og lørdag frigjør festivalen restbilletter – også til arrangementer som tidlig ble utsolgt, blant annet åpnings- og avslutningskonsertene, og arrangementer med Ane Brun, Ytre Suløen og Steinar Raknes.

Festivalsjef Hans-Olav Solli lokker med god kapasitet på noen få konserter, der han tror man vil kunne få tak i gode billetter også underveis i festivaluken. Det dreier seg om konserter med Trondheim Voices & Trondheimsolistene, Hanna Paulsberg Concept og duokonserten til Lauritz og Isach Skeidsvoll.

Ti av konsertene på årets program vil strømmes og tilgjengelig mot billettavgift. Årets Moldejazz byr også på fem arrangementer i Festivalakademiet, som er debatter og sceneintervjuer med både artister og bransjefolk – der ett tema blir fremtiden for hardt rammede aktører i bransjen.

Til NTB uttalte festivalsjefen før sommeren at det var et vendepunkt da de innså at de kunne få til en koronatilpasset festival med konserter for 200 av gangen.

– Da får vi kontinuitet og intet hull i festivalhistorien sett på lang sikt, mens vi også gjør det som er viktigst nå: Bidrar til å holde det kulturelle økosystemet i gang.