Winnerbäck er venn med kjærligheten

1 2 3 4 5 6

Lars Winnerbäck: «Eldtuppen» (Universal)

Det er gått tre år siden forrige album fra Lars Winnerbäck og like lenge siden han giftet seg med den norske skuespilleren Agnes Kittelsen.

Till vänster ligger Vättern

Till höger sitter du

Det var ett långskott en oktoberkväll

Nu är vi man och fru

Han åpner sitt 12. studioalbum med en lang sang om at det er godt å ha noe å komme hjem til. «Tror jag hittar hem» innledes med et ensomt piano, før sangen øker i styrke opp til saksofonnivå.

Den tar oss gjennom gamle minner, skildringer av omgivelsene og tanker om livet. Påvirkningen fra Ulf Lundell er åpenbar, men dette er samtidig Winnerbäck på sitt mest winnerbäckske.

Fakta: Lars Winnerbäck Bakgrunn: Født 19. oktober 1975 i Stockholm. Oppvokst i Lindköping. Utgivelser: 12 studioalbum. Debuterte med «Dans med svåra steg» i 1996. Forrige var «Granit och morän» i 2016.

I «Paradiset» sier han sitt noe om det svenske samfunnet og serverer tekstlinjer som vi är Bullerbybarn på mediciner och Barolo.

Skulle du lure, er Bullerby Astrid Lindgrens barndomsparadis, Bakkebygrenda på norsk. Og Barolo er en italiensk rødvin.

I tittelkuttet «Eldtuppen» synger han om å leve i en tid som gjør seg best på bilder. En saktebrennende depresjon av godt, gammelt merke:

Jag är gammal, ful och slut som artist

Imorgon ska jag tro på Gud igen

men ikväll är jag en full satanist

«Hur och vem och vad» handler om harde ord som svever i luften og om hvem som skriker høyest, men også at det går an å stå opp mot dette. Selv er han ikke så altfor imponert over sitt eget bidrag i livet:

Några gånger har jag stått på fel sida

Kan man inte ta dom går man med dom

Inget har jag ångrat

så smärtsamt som det

Min rygg blir aldrig riktigt rak igen

«Skulle aldrig hända oss» er trøbbel i forholdet, mens «När jag såg dig» er kjærligheten som frelser. Eller det å bli far igjen. Uansett en motpol til forrige sang.

Etter disse halvbra låtene trenger vi «Vykort från Alparna», en tøff låt med et fint driv. Selv om den ikke matcher «Solen i ögonen», er den øst fra samme kilde. Teksten handler om en drøm og balanserer det absurde med det nære og varme.

Vi bröt oss in på ett museum

Ja det var så jag drömde

Bara du och jag och konsten

av nån slarvig naivist

Trykket holdes oppe i «Precis det där», en sang om å svikte seg selv. «Död och himmel» er mer intim, naturlig nok når det handler om en venn som har dødd: Stan blev tyst och underlig. Den kommer säkert bli sig lik, men det är som att den saknar lite ström.

I «Stockholm i okt» vender tilbake til lykken som inntraff en kveld i oktober. Byen ble brått forvandlet: Dagarna när du kom till stan, det är som att det finns en gud, som att det finns en plan.

Han avslutter med «Hymn» der han på vanlig vis veksler mellom tvil og tro på seg selv. Temaet er det samme som dukker opp flere steder på platen, muligheten til en ny start.

Jag har varit ung, sen äldre och sen yngre igen

för det känns ibland som

som att allting börjar om

En navlebeskuende, men bra plate. Typisk Winnerbäck, altså.

Jerker Odelholm er medprodusent, og Therese Johansson og Jonna Löfgren sørger for kvinnestemmene Winnerbäck trenger.

Melissa Horn er blant de mange han har sunget med, og hun er aktuell med albumet «Konstgjort anding» (Sony). Svenskene liker å putte Winnerbäck og Horn i samme bås, to som tilsynelatende står på samme sted for evig og alltid.

Vel, Winnerbäck har fått en ny start, og Horn har omsider lagd en låt det svinger av; «Du brukade kalla mig för baby». Vi som liker henne som hun er, velger heller «Om jag aldri hade mött dig hade jag varit lycklig nu», «Se meg lycklig» og «Regnet».

Beste spor: «Tror jag hittar hem», «Eldtuppen», «Vykort från Alparna», «Död och himmel».