Koht får flytte ut av sykehuset og inn på Sunnaas: – Jeg er ikke frisk, men jeg skal videre

Koht (52) har vært åpen om sin langvarige kreftsykdom både i sin faste spalte i A-magasinet og i den prisbelønte podkasten Koht vil leve.

Lørdag skrev hun på sin Facebook-profil at hun får forlate Rikshospitalet tirsdag.

«Nå er det bare tre dager til jeg skal få ny sykehusseng! For jeg skal nå videre til Sunnås sykehus på tirsdag. Jeg har aldri likt overganger, men er jo utrolig takknemlig for å få rehabilitering», skriver Christine Koht på Facebook.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

En sjelden krefttype

A-magasinet fortalte om Kohts kreftsykdom i februar. Og skrev: «Legene har oppdaget flere ondartede svulster på ulike steder i Christines kropp. De er resultat av en sjelden form for føflekkreft.

Krefttypen kan ikke behandles med cellegift eller stråling, men med såkalt immunterapi. Dette er en ganske ny, og i noen tilfeller svært effektiv behandlingsform. Den aktiverer og styrker kroppens immunceller, og lar kroppen ta knekken på kreften selv.

Men det er et par haker: For det første er den svært belastende fysisk. Og for det andre: Det er ikke alltid den virker.

Her finner du podkastene i den kritikerroste Koht vil leve-serien

– Jeg er ikke frisk, men jeg skal videre

Selv om Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet og overføres til Sunnaas, er hun ikke frisk.

En reaksjon på både immunterapi og kortisonbehandling er at hun har fått fatigue. Det betyr at kreftene er begrenset og må prioriteres, og at Christine trenger mye hvile.

Søndag formiddag prioriterer hun likevel en samtale med Aftenposten på telefonen. Innimellom frokost på sengen bestående av knekkebrød med egg og en dusj.

– Jeg er ikke frisk, men jeg skal videre. Jeg tar tre måneder av gangen. Man drar ikke til Sunnaas fordi man er i form, men for sakte og sikkert å bli bedre.

Har lært seg å gå fire ganger på ett år

Et lite fremskritt for Christine blir å gå til kantinen på Sunnaas. Hun har måttet lære seg å gå fire ganger det siste året, og hun er sart for inntrykk.

– Bare det å gå over gangen på sykehuset virker sterkt på meg, og det er trist for meg som elsker mennesker.

Den siste Facebook-meldingen som Christine Koht la ut lørdag, har fått drøyt 2350 kommentarer.

Selv sier hun at styrke og oppmuntring fra dem rundt hjelper henne til å mobilisere.

– Jeg er enormt dyktig til å hente styrken jeg kjenner fra andre mennesker. Jeg tar til meg andres humør. Jeg har aldri opplevd så nært forhold mellom latter og gråt som dette siste året, sier Christine på telefon fra sykehussengen.

Også moren hennes Kirsten Koht ser frem til tirsdag når datteren skal overføres til Sunnaas. Men hun er enig i at det fremdeles er en lang vei å gå.

– Vi håper og vil tro at dette skal gå bra, og tirsdag blir en stor dag for oss. Men fortsatt tar vi en dag av gangen, sier Christines mor, Kirsten Koht.

De nære ting: Druer og klementiner

Koht skriver på Facebook om de kortsiktige målene sine: Det første er å gå med rullator til Rema, som er 200 meter unna. «For å kjøpe mine egne klementiner og druer», forteller hun.

Deretter gleder hun seg til å kunne si til sin mor og sin kone Pernille: «Dere trenger ikke kjøpe noe til meg, for jeg har vært på Rema selv og kjøpt alt jeg trenger.»

Sunnaas tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade, og er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering.