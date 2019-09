Sjarmerende om komplisert, indisk kjærlighet

Sir

Sjanger: Romantisk drama. Nasjonalitet: India 2018. Regi og manus: Rohena Gera. Skuespillere: Ahmareen Anjum, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Tillotama Shome, Rahul Vohra. Lengde: 1 time 38 min. Aldersgrense: Tillatt for alle. Kinopremiere: 6. september.

1 2 3 4 5 6

Fra den aller første scenen der vi ser hushjelpen Ratna og overklassemannen Ashwin sammen, vet vi hvor vi skal hen til slutt. Men i «Sir» er det selve veien dit som fascinerer, rører og gir et tankevekkende innblikk i en nasjon i endring. Så langt fra den sedvanlige Askepott-historien en kan komme.

Ratna er en ung enke fra landsbygda. En situasjon som gjør at livet hennes egentlig er over. Å få jobb som hushjelp hos et velstående, ungt par i storbyen Mumbai, er en stor lykke som gir drømmene hennes ny næring.

Men den rike overklassemannen Ashwins bryllup går i vasken. Dermed blir det bare ham, som hun kaller «sir», hun skal stelle for.

Sjarmerende og troverdige

I en kultur med streng klassestruktur og der arrangerte ekteskap er hovedregelen, er Ratna og Ashwin en utenkelig allianse. Begge vet og aksepterer det.

Vi følger Ratna gjennom den daglige donten med matlaging, servering og husarbeid, og Ashwin gjennom tungsindige dager med motvillig jobbing i familiebedriften. Gradvis får både vi, men også Ratna og Ashwin, et dypere innblikk i begges situasjon, drømmer og desillusjoner.

Another World Entertainment

Filmens styrke er nettopp hvordan disse jevne dryppene av innsikt gjør Ratna og Ashwin så levende, sjarmerende og troverdige, samtidig som kulturens små dilemmaer blir tydelige og forståelige. For under de universelle temaene klasse, kjønn og tradisjon, lurer også utallige sedvaner som gjør herskap og tjener enda mer fremmede for hverandre.

Et system for fall?

De fleste scenene foregår innendørs, men stråler av farger og skjønnhet. Innsikten får vi stort sett fra gjennomtenkt dialog. Det gjør at filmen mangler både patosen og hendelsene som vanligvis driver filmer om komplisert kjærlighet framover. Men den byr på så mye mer. For «Sir» er mye mer enn en tradisjonell, rørende kjærlighetshistorie. Den handler også om et system som kanskje står for fall.

Den indiske filmskaper Rohena Gera har tidligere laget en dokumentarfilm om indisk familiepolitikk. Dette er hennes første fiksjonsfilm.