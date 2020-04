Da livet raste sammen, ble troen alt han hadde igjen

Eef Barzelay gir oss en varm plate for tiden vi lever i.

Clem Snide: «Forever just beyond» (Ramseur/Border)

I 1991 lånte fire unge menn fra Boston navnet på skikkelse skapt av forfatteren William S. Burroughs, og ved inngangen til 2000-tallet leverte Clem Snide mye fin indierock og alternativ country. 2010 ble derimot et mareritt for frontfigur Eef Barzelay. Bandet gikk i oppløsning, ekteskapet raste sammen, han mistet huset og gikk konkurs.

En video der Avett Brothers spilte en av sangene hans, ble halmstrået. Barzelay grep det, og Scott Avery sa ja til å være produsent. Resultatet er varmt, blottleggende og til tider gripende vakkert.

Åpningen «Roger Ebert» tar for seg filmkritikerens siste ord: It’s all an elaborate hoax. Det hele er en utspekulert svindel. Barzelay har slitt med liknende tanker, men strippet for alt synger den nå Nashville-bosatte sangeren i «Denial»:

Rely on Jesus Christ

I can finally see the light.

Han har funnet troen, men slett ikke glemt elendigheten. Bare hør «Ballad of Eef Barzelay».

Beste spor: «Roger Ebert», «Don’t bring no ladder», «Sorry, Charlie», «Ballad of Eef Barzelay».