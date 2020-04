Ekstra mange får kulturstipend i Stavanger i år

STIPEND: Ti kunstnere får 50.000 kroner hver i stipend fra Stavanger kommune. Her er alt fra utforsking av folkemusikk til fotokunst og roman fra muslimsk miljø representert.

Sjur Dagsland får 50.000 for å jobbe videre med albumplaner. Foto: Carina Johansen

– Kvaliteten på kulturlivet i Stavanger er høyt. Vi får alltid gode stipendsøknader, og i den situasjonen vi er i nå er det selvsagt ekstra kjekt at vi har fått utvidet ordningen fra sju til ti mottakere, sier Dag Mossige, leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Formålet med kulturstipendene er å bidra til kvalitet, nyskaping, forskning, tilgjengelighet eller bredde innen området kunstneren jobber i.

Her er mottakere av kulturstipend 2020:

Musikk

Anders Hana: Forskning på norsk tradisjonsmusikk og hvordan det går an å overføre tonaliteten til moderne instrument. Lage ny musikk basert på og inspirert av tonalitet og rytmikk i norsk folkemusikk. Reise rundt og lete etter spelemenn som ikke er så oppe i dagen og presentere de for publikum i Stavanger på folkemusikkserien Gorrlaus.

Espen Kluge: Skal bruke stipendmidlene til å sette av tid til å utforske krysningen mellom kunstig intelligens og musikkomposisjon, prosjektet skal resultere i et nykomponert stykke, med to komponister, Kluge selv og hans algoritme. Musikken skal presenteres i form av innspilling og konsert.

John Lilja: Ønsker å lage et gjennomkomponert verk for symfoniorkester (ca 15 instrumentstemmer) og presentere verket for Jæren symfoniorkester med håp om at de fremfører det på offentlig konsert. Stipendet vil delvis dekke komponisthonorar basert på gjeldende satser.

Sjur Dagsland: Stipendet skal brukes til videreutvikling, låtskriving, komponering, produsering og utgivelse av album, kompositorisk arbeid med filmmusikk og arbeid med å videreutvikle den visuelle opplevelsen av konserter både gjennom innovative animasjons- og filmteknikker, dans og live-painting.

Visuell kunst

Åse Anda: Produksjon av 3D-filmen "VR-skulptur - Virtualisering av 32 meter silketrykk formet til labyrint." Prosjektet tar utgangspunkt i en romlig papirskulptur som består av 32 meter silketrykk. Skulpturen er en fargerik vandring fra lys til mørke, eller fra mørke til lys.

Christine Hansen: Prosjektet "Trær som faller". Stipendet vil brukes til honorar, materialer og bearbeidelse. Har lenge vært interessert i det utbygde landskapet, og i prosjektet tar hun utgangspunkt i store og små forandringer i sine nære omgivelser.

Else Leirvik: Søknaden gjelder produksjon av kunstverk til utstilling ved Olav H. Hauge-Senteret i Ulvik. Utstillingen vil åpne i forbindelse med Ulvik Poesifestival som finner sted i september 2020. Olav H. Hauge sitt dikt «Me trudde verdi her er til for oss» fra diktsamlingen Janglestrå er selve inngangen for festivalprogrammet.

Signe Christine Urdal: Pust er et helhetlig kunstprosjekt med en utstilling bestående av en fotoserie i sort/hvitt, objekter, lyd og en katalog. Tema er identitet, lengsel og tilhørighet og hvordan dette skillet mellom liv og død påvirker oss mennesker.

Litteratur og annet

Arshad Murabak Ali. Foto: Privat

Arshad Mubarak Ali: Romanprosjekt om samfunnskonflikt mellom muslimer og storsamfunnet. I handlingen bruker Ali sin egen erfaring både fra 22. juli og det muslimske miljøet i Stavanger.

Frida Feline Nilsen: Videreutvikling som kunstner, komponist, musikkprodusent og regissør. Fokus på å jobbe tverrfaglig og med unge lovende kunstnere (spesielt kvinnelige) innenfor flere fagdisipliner.