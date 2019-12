En av våre beste visesangere er fra Haugesund

1 2 3 4 5 6

Tom Roger Aadland: «Live i Oslo konserthus» (Embacle/Musikkoperatørene)

Mastring er siste hånd på verket når en plate produseres. Lyden skal fremheves, problemer fikses og alt skal bli best mulig.

Når haugesunderen Tom Roger Aadland henter inn Greg Calbi til å mastre en konsertplate, er det ingen hvem som helst han hyrer. 70 år gamle Calbi har finpusset over 7500 plater, inkludert Bowies «Young Americans», Springsteens «Born to run» og Dylans «Blood on the tracks».

Særlig det siste er relevant i Aadland-sammenheng, som har oversatt Dylan-låter til norsk. Du får noen av disse i tillegg til Aadlands egne når han inntar Oslo konserthus med et band på seks, pluss Tove Bøygard som duettpartner på gjendiktningen av John Prines fabelaktige «Speed of the sound of loneliness».

Aadland er en god oversetter, en flott tolker og en dyktig låtskriver. Konsertalbumet spikrer fast at han er en av våre beste visesangere. Her dyrker han Dylan-lyden, men Aadland er like god i sitt eget hjørne.

Beste spor: «Vestland, vestland», «Farten til lyden av einsemd», «Der eg er no».