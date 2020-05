Hevder Cruise vil lage spillefilm i rommet – med Musks hjelp

Filmskuespilleren Tom Cruise går ofte langt for sine roller. Nå hevdes det at han har planer om å «erobre» rommet.

Tom Cruise sikter høyt. Nå vil han angivelig ut på romferd med Elon Musks hjelp, skriver Deadline. Foto: AP

NTB

Vi har sett ham henge i fjellvegger, hoppe fra hustak og dingle fra helikoptre. Tom Cruise er kjent for å gjøre spektakulære stuntscener selv. Men nå kan han ha noe enda mer storstilt på gang: Et samarbeid med entreprenøren Elon Musk og selskapet hans, Space X, kan sende ham på filmtokt ut i verdensrommet, dersom vi skal tro filmnettstedet Deadline.

Her heter det at Cruise også er i kontakt med Nasa om filmprosjektet, som handler om at man for første gang skal lage «utenomjordisk» spillefilm.

Prosjektet det er snakk om skal ikke være en ny «Mission: Impossible»-film.

Det beskrives som et actioneventyr som enn så lenge befinner seg på et tidlig planleggingsstadium. Noe filmstudio skal så langt ikke være involvert i de høytsvevende planene.