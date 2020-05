Sørmarka Arena klar for koronatilpasset kino og konsert

Elton John, Sting og Whitney Houston har vært der. Nå gjør Sørmarka Arena seg klar for nye opplevelser – fullt tilpasset koronareglene.

6000 mennesker var samlet i Sørmarka Arena da Tiësto sto på scenen i 2018. Det blir lenge til vi får oppleve slike tilstander igjen, men denne helgen åpner faktisk hallen for konsert og kino. Foto: Fredrik Refvem

Hva kan en tom sal, ledig teknisk utstyr og en dose kreativitet resultere i? Christian Topstad i Folkehallene spør i en pressemelding, og han svarer sammen med Eventi og Stavanger Artistbyrå:

«Sørmarka Arena rigges om til en underholdnings-scene tilpasset konserter og kino, visningsmesser og kanskje til og med en festival. Med skiftende smitteverntiltak og signaler som tyder på strenge reguleringer i lang tid fremover så legges det til rette for å få i stand trygge arrangement.»

– Arealet inne i arenaen er enormt, og det finnes ikke noe sted i regionen som har bedre forutsetninger for å gjennomføre innendørs arrangementer på en trygg og god måte, sier Christian Topstad i Folkehallene.

Salen er bygget opp slik at den kan rigges til arrangement for mindre grupper, men også til drive-in arrangement for opptil 150 biler.

Allerede i helgen åpner hallen for publikum:

– Vi ser at det er stor usikkerhet i forhold til større arrangement, men nå er det viktig for norske artister og deres medhjelpere å få oppdrag, sier Øivind Ekeland.

Først ute er Gunslingers lørdag kveld. Bandet tok selv kontakt og var spillesugne. Arrangørene håper flere aktører melder seg på og vil bruke Sørmarka Arena fremover.

Mer kino blir det også: I samarbeid med Odeon kino settes det opp kinoprogram med gode filmer på kvelder hvor det ikke er andre arrangementer i salen. Allerede søndag kjøres tre visninger som oppleves fra bilen – inne i Sørmarka Arena.

– Det er fremdeles drive-in arrangement som gir muligheten til å samle flest tilhørere, men ingen vet ennå hvordan bestemmelsene blir fremover. I Sørmarka Arena har vi fleksibiliteten til å gjennomføre arrangement som krever avstand, også dersom bestemmelsene endrer seg, sier Karl Petter Sandvik i Eventi.