Stavanger-film mottar høye terningkast landet over

Stavanger-filmen «Tottori! - sommeren vi var alene» får terningkast fem av både NRK, Aftenposten og Dagbladet. Aftenbladets anmelder ga filmen terningkast fire.

Tottori! - sommeren vi var alene er en hel-rogalandsk barnefilm.

«Tottori! – sommeren vi var alene», er en kortreist lokalfilm fra Rogaland. Filmen har blitt godt tatt i mot, og har fått høye terningkast av filmanmeldere landet over.

Aftenposten:

Terningkast: 5

«Det er lenge mellom hver gang det lages en norsk barnefilm basert på en nyskrevet historie, som her. Tottori – sommeren vi var alene er blottet for klisjeer. Det er blitt et spennende ekspedisjonseventyr som både underholder og innbyr til ettertanke», skriver anmelder Ingrid Åbergsjord i anmeldelsen.

NRK P3:

Terningkast: 5

«Tottori! Sommeren vi var alene» fremstår som et overskuddsprosjekt, produsert med små midler, men med store mengder skaperkraft og fortellerglede. Det er også, som alltid, positivt med nyskrevet filmunderholdning for barn.»

Dette skriver anmelder Birger Vestmo i sin anmeldelse av filmen.

Dagbladet:

Terningkast: 5

«Endelig en bra barnefilm», er overskriften på Dagbladets anmeldelse.

«Tottori» er først og fremst en følsom og fin barnefilm, med relasjoner som alltid er interessante og en landing som er lyrisk og varm. (...) Hvis det unge publikummet går hjem og tenker noen av de samme tankene, har denne filmen vært vel verd kinobilletten», skriver filmanmelder Inger Merete Hobbelstad.

Aftenbladet:

Terningkast: 4

«Bildene er flotte. Ungene er sjarmerende så det holder. Scenene er fine. Men filmteamet Salomonsen/Ommundsen kan jobbe mer med manus», skriver Aftenbladets anmelder Tarald Aano.