«Lykkeland»-stjernen debuterer i Bergen: – Følte meg forelsket.

Anne Regine Ellingsæter skal gjøre noe hun aldri har gjort tidligere.

Anne Regine Ellingsæter har funnet seg til rette i Bergen før teaterpremieren 20 mai.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er jo min første skikkelige teaterrolle, så jeg følte meg forelsket i starten. Alt var så nytt og spennende, sier Anne Regine Ellingsæter og smiler i restauranten på Den Nationale Scene (DNS).

På teater er 27-åringen fra Stavanger et helt ubeskrevet blad. Men etter hovedrollen som Anna Hellevik i to sesonger av NRK-suksessen «Lykkeland», er hun blitt et kjent ansikt.

Det vanket til og med en gullrute som beste skuespiller i 2019.

Spiller Rottejomfruen

Nå er hun plutselig havnet på DNS, som skuespiller i Ibsens «Lille Eyolf». Det var ganske så tilfeldig.

Egentlig studerer Ellingsæter på Nord universitets skuespillerlinje i Verdal, men da sesong to av «Lykkeland» skulle spilles inn i fjor, tok hun permisjon.

Anne Regine Ellingsæter trives godt i Bergen.

– Jeg dro rett og slett ikke tilbake til skolen etter innspillingen. Jeg ville heller prøve meg på teaterscenen. Så jeg søkte primært teatre på Vestlandet, blant annet Det Vestnorske Teateret. Men jeg skjønte vel ikke helt hvordan jeg skulle gå frem, sier hun og ler.

«Lykkeland»-regissør Petter Næss brukte noen av kontaktene sine i Bergen. Og vips så var det en åpning på «Lille Eyolf». Andre skuespillere er Frode Bjorøy, Stine Robin Eskildsen, Kristi-Helene Engeberg, Knut Erik Engemoen og Arthur Hakalahti.

– Jeg visste veldig lite på forhånd, men hørte at det var en anerkjent regissør fra Tyskland, Michael Thalheimer. Så jeg gjorde litt research. Da kjente jeg litt på ærefrykten, at dette kanskje var skumlere enn jeg hadde tenkt meg. Men det har gått fint – jeg er blitt skikkelig inspirert nå.

– Hva spiller du?

– Rottejomfruen. Jeg tror Thalheimer tolker rollefiguren litt annerledes – hun er ikke bare en eldre, skrukkete heksedame. Men det er ikke akkurat noe jeg har spilt før, sier Ellingsæter.

– Overveldende

Som frontfigur i en stor dramaserie, som «Lykkeland» er, blir man gjenkjent. Og det åpner dører. 27-åringen er ikke alltid like godt forberedt.

Anne Regine Ellingsæter da hun vant en gullrute i Grieghallen i 2019.

– Jeg glemmer at folk kjenner meg igjen, at det kanskje ligger noen forventninger der. Derfor er det fint å kunne gjøre helt andre ting og, som «Lille Eyolf».

– Hvordan har det vært å gå fra null til hundre nærmest over natten?

– Litt overveldende. Vanligvis går karrieren i en slak oppoverbakke. Nå skjedde det veldig fort. Det var jo også tilfeldig at jeg gikk på prøvespillingen. Alt havnet egentlig i fanget.

– Men jeg har også fått et unikt springbrett. Det har skjedd mye spennende i kjølvannet, men uansett er det viktig at jeg gjør en innsats selv, sier Ellingsæter.

Anna (Anne Regine Ellingsæter) og Jonathan (Bart Edwards) i en scene fra «Lykkeland 2».

Hun gleder seg til å få unna helgens premiere av «Lille Eyolf».

– Jeg er vant til to–tre opptak av en filmscene før vi går videre. Nå skal jeg spille det samme seks kvelder i uken. Rollen er ikke så stor, men dette blir en test på om jeg klarer å bevare gnisten over tid

– Og det blir veldig greit å få debutere på en så flott teaterscene, sier Ellingsæter og smiler.

«Lykkeland» neste år

Etter Bergen står timeplanen foreløpig åpen, men hun røper at det blir noen auditioner som kan føre til andre jobber i høst.

DNS blir arbeidsplassen frem til i høst.

I 2023 blir det eller alle solemerker innspilling av sesong tre av «Lykkeland». Da flyttes handlingen frem til 1987.

– Det er litt rart å bli invitert på konferanser og slikt, og så føler man at noen tror at jeg er Anna, siviløkonom og mer som henne privat. Men jeg liker å spille Anna. Hun er smart, men gjør også feil.

– I siste sesong byttet Anna navn til Arne i en jobbsøknad og fikk napp. Det ble det en norsk mediedebatt av. Hva syntes du om det?

– Egentlig var det bare kult, at Anna-Arne-diskusjonen nærmest ble en bevegelse om likestilling som også er relevant i våre dager. Men jeg skal ikke ta æren for akkurat det. I «Lykkeland» stoler jeg på manuset, sier Ellingsæter.