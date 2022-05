Klokkeklar sekser

Mulig vi lar oss rive lett med her nå, men du verden!

Beharie vant Spellemann-pris for sine utgivelser i 2021. Han kan fort vinne flere.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert:

Beharie: «Beharie, the Third» (V2)

Beharie fra Hana er en musikalsk ambisiøs type. Han spanderer på seg ett minutt med stilig blås- og støyinstrumental før første låt. «Love me» er en perle. Rolig, melodiøs med akkurat passe knirk, før sangen sklir ut i perfekt, sløy retro-soul. Låten har samme schwung som Dybdahl-samarbeidet «River». Aiaiai!

På «When are we going» er vi i singer/songwriter-land. Lav puls, organisk, frittgående saksofon, masse la-la-la og en vokalist som synger helt strålende. «Point of View» fortsetter med den samme, flotte, myke og elegante stilen. Sangen er enkel, nesten litt beskjeden, flott møblert rundt en kassegitar.

«Dadada» er 28 sekunder latin-sving, en smakfull forrett til siste spor, «Simple mistake». Denne er bygget på et godt groove, et moderne r’n’b-lydbilde og er så nydelig tilbakeholden at all eventuell tvil forsvinner.

Nevnte vi at Beharie synger fantastisk? Han gjør altså det. Klokkeklar sekser. Han har allerede én Spellemann. Det kan fort bli flere.

Beste spor: «Love me», «When are we going».