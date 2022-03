Ein følgjesven som ikkje sviktar

BOK: Eg er usikker på om eg klarer å vurdera dette presist, sidan eg likar det så godt.

Michel Houellebecq fekk sitt store gjennombrot i 1998 med «De grunnleggende bestanddeler».

Michel Houellebecq: «Tilintetgjøre». Roman. 653 sider. Omsett av Tom Lotherington. Cappelen Damm.

Kanskje er eg inhabil når eg skal skriva bokmelding av Michel Houellebecq (f. 1958), ettersom han har vore ein slags følgjesven dei siste 15–20 åra. Heilt sidan eg las debutromanen «Utvidelse av kampsonen» og fann ut at jøss, jammen finst der ein annan der ute, som tenker på denne måten. Den gong blei franskmannen og dei tidlege romanane hans omtala som representant for «en kolsvart kulturpessimisme som mange kaller direkte destruktiv.» Kanskje var det då eg blei interessert.

Houellebecq har på eit vis opplevd liknande endring i respons som black metal-sjangeren, over omtrent same tidsperiode: I starten hata, frykta og forsøkt straffeforfølgd. I dag internasjonalt anerkjent og noko av eit kulturfenomen. Til og med dei naserynkande kulturradikalarane er heilt nede på knea, med terningkast seks og merkelappar som «ein av verdas fremste romanforfattarar,» nå når romanen med den krøkkete tittelen «Tilintetgjøre» er på marknaden.

Ei slik omfamning får ein til å mistenka at noko er gått tapt på vegen. Har Houellebecq mista særpreget; den beiske og brutale edge-en? For å seia det enkelt: På ein måte, og noko anna har kome i staden.

Eg trur «Tilintetgjøre» er den niande romanen og tiande boka eg les av han, og innleiingsvis er mykje ved det gamle: Lett nedtrykte, einsame personar som jobbar seg i hel og har eit nitrist privatliv. Snautt 50 år gamle Paul har ei sentral stilling i administrasjonen til finansministeren i Frankrike, held seg på kontoret minst til midnatt og har ikkje hatt sex med kona på ti år. Møtest dei tilfeldigvis på kjøkkenet, skvett dei begge til i forfjamsa ubehag.

Så går ein særs dyktig utført animasjonsvideo viralt, der den franske presidentkandidaten mistar hovudet i den erkefranske oppfinninga giljotinen. Videoen skapar uroleg stemning i regjeringskorridorane før presidentvalet i 2027, då handlinga går føre seg. På same tid får Pauls far hjernebløding og blir lamma i heile kroppen. Paul og kona har ingen barn. Kor går livet eigentleg herifrå?

Enkelte lesarar kan nok synast dette blir for heavy, men til gjengjeld har Houellebecq halde på den lettbeinte skrivestilen. Språket er velsmurt og slår innimellom over i tørrvittige, lakoniske merknader om livet, eller mangel på sånt. Som når Paul skal heim og innser at bruken av selve uttrykket «hjemme» vitnet om en urimeleg optimisme eller konstaterer at livet i seg sjølv ikkje medfører noen langsiktig løysing.

Kanskje er denne kontrasten mellom dystre og gjenkjennbare innsikter og det pageturner-aktige språket noko av årsaka til at mange har tatt forfattaren til seg.

Språkføringa er altså mykje som før – førebiletleg omsett av Tom Lotherington – men ein kan ana ei endring i innhald og tema. Personteikninga er mindre spydig, humoren ikkje så svart, dei misantropiske utfalla ikkje fullt så krasse. 2022-versjonen av Houellebecq er litt streitare, litt mildare og litt meir open for ein gløtt av lys. Kanskje er det alderen som har tatt han.

Eg blir i denne samanhengen fort «han som høyrde på bandet før det blei kjent og som likar dei første platene best». Så er vel alderen i ferd med å ta meg òg. Likevel: Houellebecq bør ikkje dra forfattarskapet mykje lengre i humanistisk og folkeleg retning, då han står i fare for å mista den misantropiske eigenarten.

Framleis er det eit stykke dit, for enno er 64-åringen ein einar i å skildra moderne livsvilkår på ein pessimistisk overtydande måte. Dersom han skulle slumpa til å skriva ei sjølvhjelpsbok, hadde ho truleg hatt «inspirational quotes» av typen «Du er ikkje så verdifull» eller «Størst av alt er tyngdekrafta».

Det ligg noko på same tid resignert og trassig over figurane til Houellebecq, som gjer at han framleis lever opp til eigenkarakteristikken «den ordinære lidelsens forfattar.» Sterkast i så måte er nok siste delen av romanen, der Houellebecq på kvardagsleg, nøkternt og nådelaust vis tar oss ned den vegen me alle er nøydde til å vandra, før eller seinare. Då er det godt å ha ein følgjesven.