Egner seg bedre som spill

Tv-serie-versjonen av «Halo» er visuelt stilig, men sørgelig tom for originalitet. Spill heller spillet eller se «The Mandalorian» på ny.

Pablo Schreiber spiller hovedrollen som Master Chief i «Halo».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Halo

Amerikansk tv-serie. Sjanger: Sci-fi/Action. Serieskaper: Steven Kane, Kyle Killen. Paramount +, premiere 24. mars.

Det blir kanskje dumt å kalle noe såpass påkostet som den kommende tv-serien «Halo» for en fattigmannsversjon av noe annet, men etter å ha sett de to første episodene, er det vanskelig å fri seg fra tanken. Det er nemlig veldig mye ved denne filmatiseringen av en populær spillserie som har likhetstrekk ved Star Wars-serien «The Mandalorian», men uten at den når opp til samme nivå av historiefortelling og skuespill.

Et av problemene med å gjøre spill om til tv-serie, og for så vidt motsatt vei også, er at spillmediets styrker ikke nødvendigvis er de samme som gjør en tv-serie god. Et skytespill som «Halo» vil man for eksempel oppsøke på grunn av gode og spennende actionscener, hvor man kan plaffe løs og sprenge ting, ikke fordi man er interessert i det indre livet til figurene det handler om.

Men her er vi altså i tv-serien, hvor en elitesoldat sliter seg fra kodeksen og oppdraget sitt fordi han får et uventet møte med sitt eget følelsesliv.

Det hele åpner idet tungt bevæpnede romvesen går til angrep på en menneske-koloni på planeten Madrigal, og nådeløst utsletter både voksne og barn. Angrepsstyrken får motstand fra elitesoldatene som i dette universet kalles spartanere, og det brutale slaget ender med at bare én sivilist overlever – den unge jenta Kwan. Spartanernes leder tar vare på henne, bare for å innse at et politisk spill i kulissene setter henne i fare.

I denne innledende sekvensen er spillmediets egenart godt ivaretatt, og man føler ofte at man sitter og ser på at noen spiller tv-spill. Det er kanskje naturlig når serien baserer seg på en spillserie, men det kan diskuteres hvor bra det gjør seg i tv-format.

Den overordnede historien sliter også litt med å gjøre skikkelig inntrykk. Det er for all del mulig at ting vil ta seg voldsomt opp etter de to episodene som har blitt gjort tilgjengelig for anmelderne, men basert på disse, frister det lite å se videre. Man får en følelse av å ha sett det meste før, i bedre innpakning, for eksempel i «The Mandalorian», som også handler om en rustningskledd mann som på uventet vis bryter en streng organisasjons kodeks for å ta vare på en utenforstående. Dette er for all del helt greit, men mest av alt en forglemmelig, uoriginal tidtrøyte.