Bakken ser best ut ovenfra

PLATE: Idet han la fra seg artistnavnet, kom han nærmere lytteren.

Joakim Eie, 23 år fra Stavanger, tidligere kjent som Kiddo Kæsh, har sluppet sitt første album.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Joakim Eie: «Til meg selv»

Hører man låtene til Kiddo Kæsh og Joakim Eie back to back hører man en coming of age-historie. På albumet går Eie gjennom materien, prøver å forstå og ta tak. Om han lykkes eller ei er opp til tolkning, men resultatet er en rekke ærlige låter. Tempoet er tatt ned og refleksjonsnivået har gått opp. Det finnes irriterende barrierer mellom lytteren og Eie, som litt mumling og en god dose vokaleffekter. Dette kunne man vært foruten, men skal man bevege seg i samme landskap som de følsomme rnb-gutta i hovedstaden, må det kanskje til. Tekstene til Eie har forankring i rappen, men er lagd for pop og nærhet. Produsentene i Spacewave forvalter dette godt: Akustisk gitar, tangenter og strykere er blant elementene som tilfører tidsånd og varme i lydbildet. De lokale håpene som tidvis hjelper Eie med vokal gjør også en god jobb med å lyssette budskapet. Dette er et album som viser frem det solide urbane musikkmiljøet i byen, samtidig som Eie får bevist at fremtiden er lys og forandring fryder.

Beste spor: «Støkk i en by».