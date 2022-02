Mer moro med syngende dyr

Den første filmen var bedre, men «Syng 2» klarer innimellom å sjarmere med kule typer og flott musikk.

Den fargerike gjengen fra «Syng» er tilbake, i en helt grei og passe morsom film.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Syng 2

Skuespillere: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Pharrell Williams, Bono. Norske stemmer: Bjørn Eidsvåg, Espen Beranek Holm, Ulrikke Brandstorp. Sjanger: Animasjon / Barnefilm. Regi: Garth Jennings. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 6 år.

Dette er et klassisk eksempel på en oppfølgerfilm det virkelig ikke var noe behov for, og som heller ikke klarer å bringe spesielt mye nytt til torgs. Annet enn penger til produksjonsselskapet, må man anta. Så var da heller ikke den opprinnelige filmen noen øvelse i originalitet, men den maktet å gi et gjenkjennelig og koselig skråblikk på de mange tv-sendte sangkonkurransene vi belemres med. Sammen med en rekke artige portretter av blivende artister som strevde med forskjellige ting i privatlivet, krydret med god humoristisk timing og masser av fin musikk, gjorde den så absolutt nytten for både barn og voksne.

I «Syng 2» møter vi den samme gjengen, som egentlig hadde løst alle sine problemer i den første filmen, men det hindrer dem ikke i å gå løs på et nytt mål: Å sette opp showet sitt på et større og mer fancy teater. Veien går gjennom en ufyselig og styrtrik teatereier, som biter på en håpløs løgn, om at teatersjefen Buster Moon er venner med en mytisk, kjent sanger som forsvant fra offentligheten for mange år siden. Mer er det egentlig ikke å si om handlingen, alle forstår at man skal prøve å gjennomføre mot alle odds, bli avslørt for løgnen, overvinne en haug med komplikasjoner, og så videre.

Men dette er heldigvis den typen film hvor svakheten med en i overkant tynn handling ikke blir altoverskyggende, selv. Den framstår i stor grad som en samling mer eller mindre festlige sketsjer, krydret med mye populærmusikk fra de siste tiårene. Humoren er mer slapstick enn verbal, med enkelte referanser som de voksne vil forstå bedre enn ungene. Hvis man ikke forventer å bli overrasket eller å oppleve noe som har snev av originalitet, er det fullt mulig å få et par fornøyelige timer i selskap med denne gjengen.