Trengte vi egentlig mer sex og singelliv?

Carrie, Miranda og Charlotte er tilbake, i en slags fortsettelse av den ikoniske serien vi ble kjent med dem i. Men klarer den nye serien å tilføre noe nytt? Tja, er konklusjonen etter å ha sett de første to episodene.

Amerikansk dramaserie i 8 deler. Premiere på HBO Max torsdag 9. desember. Anmeldelsen er basert på de første to episodene.

En rekke av seriene som vi benket oss foran på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet har tydeligvis nådd det punktet i sin livssyklus at de må gjenopplives på ulike måter. «Friends» gjorde det med en lang gjenforeningsepisode med intervjuer og tilbakeblikk, «Dexter» fortsatte der den slapp, «Sopranos» fikk en spillefilm om tiden før serien. Vi har vært igjennom to temmelig forglemmelige filmer om damene fra «Sex og singelliv» også, etter at serien ble avsluttet. Årets forsøk på å blåse liv i den igjen, riktignok med et annet navn, er heldigvis bedre, i hvert fall basert på de to episodene som ble sluppet på strømmetjenesten HBO torsdag.

Det er én viktig person som mangler i «And just like that», den fjerde delen av venninnegjengen, Samantha Jones (Kim Cattrall). Heldigvis later de ikke som om hun aldri har eksistert, men skriver henne inn i handlingen, om enn på et litt haltende vis.

Den første delen av den første episoden minner en del om den typen samtaler du har med gamle klassekamerater du møter på gjenforeningsfest 20 år etter at dere gikk ut av ungdomsskolen. Kortversjonen av hva folk har drevet med de siste tiårene kan bli litt vel komprimert og slitsom, og det blir ikke bedre når den skal flettes «tilfeldig» inn i samtalen over lunsjbordet blant tre personer som treffes jevnlig. I tillegg til at de selvsagt skal igjennom den obligatoriske runden korona-referanser.

Kortversjonen til de tre hovedpersonene er at alle tre er godt gift med de tre de hadde da vi så dem sist, to har halvstore barn og hanskes med de vanlige utfordringene sånt medfører, og karrierene har fått et dryss av 2021. Miranda har begynt å studere igjen, og starter første forelesning ved å gå i alle de verbale fellene en velmenende person kan ramle i når det gjelder identitetspolitikk og omtale av minoriteter. Carrie skriver fortsatt, men er også med i en tidsriktig podcast, hvor begreper som cis-kvinne, woke og ikke-binær er inne i dagligspråket, og hun er selvsagt aktiv på insta.

Hvordan skal de klare å tyne en hel sesong ut av dette, tenkte jeg etter den første halvtimen. Det er riktignok en ny tid, men det er jammen ikke mye rom for videre handling, annet enn å påpeke at det har gått et par tiår.

Uten å røpe akkurat hva som skjer, kan jeg si at dette løser seg. En ny dør åpnes, og plutselig får vi et glimt av den rå sårheten som gjorde deler av den gamle serien så uforglemmelig.

Serien balanserer på sitt beste glimrende mellom det alvorlige og det morsomme. Humoren er spissfindig og velformulert, og flettes inn uten å ødelegge effekten av de mer alvorlige aspektene. De som alltid har overspilt, fortsetter med det, men sånn skal det jo være. Og hvis man har et snev av interesse for klær, sko, frisyrer og vesker, er det fortsatt like mye å glede og forargre seg over som i den gamle serien.

Så var det egentlig noe poeng i å gjenopplive denne velformulerte, oppstæsja gjengen med alle sine i-landsproblemer? Både ja og nei. Den opprinnelige serien etterlot seg ingen plagsomme løse tråder. Samtidig er det noen ganger veldig stas å møte folk du kjente i gamle dager igjen. I hvert fall når de er like morsomme å være sammen med som før.