«Crazy rich Asians» ikke på kino i Stavanger og Sandnes

– Produsenten Warner Bros. hadde i utgangspunktet ikke tenkt å sette opp filmen på kino i Norge, fordi den har hatt svært dårlig besøk i Sverige og Danmark. Når de likevel valgte å sette den opp, ble det en begrenset lansering i Oslo, Bergen og Trondheim, sier filmsjef Stig M. Pedersen i Odeon Kino i Stavanger og Sandnes.

Filmen er basert på den bestselgende boken av Kevin Kwan, som på norsk heter «Vilt rike kinesere». Den er en skikkelig Askepott-historie, der Rachel Chu (Constance Wu) følger sin kjæreste Nick (Henry Golding) til Singapore for å møte familien hans. Det han på forhånd ikke har nevnt, er at familien hans er søkkrik og en av Singapores mektigste. Og Nicks mor (Michelle Yeoh) er slett ikke begeistret over sønnens utvalgte: datter av en immigrant og alenemor, og oppvokst i New York. At hun er økonomiprofessor, mildner slett ikke holdningen.

Omdiskutert suksess

I hjemlandet USA har filmen vært en kassasuksess, og er også godt mottatt av kritikerne. Nylig mottok filmen to Golden Globe-nominasjoner, blant annet for beste komedie eller musikal.

Samtidig har den vært omdiskutert: hyllet fordi den er rollebesatt utelukkende med skuespillere med øst-Asiatisk opprinnelse, en gruppe som vanligvis både er lite synlige og stereotypt framstilt i amerikansk film. Men også kritisert, fordi den er for «hvit» i tematikk og form.

Etter kinodigitaliseringen er det altså ikke lenger et begrenset antall kopier, men distributørenes lanseringsplaner som begrenser hvilke titler som blir satt opp på kino forskjellige steder.

– Amerikansk fenomen

– Warner ser nok filmen som et amerikansk fenomen, etter den labre interessen i Sverige og Danmark. Så langt har den ikke hatt særlig med forhåndssalg i Norge heller, ifølge rapportene, sier Pedersen, og understreker at begrenset distribusjon fra produsentens side ikke er et uvanlig fenomen.

– Betyr det at filmen kan bli satt opp lokalt om det likevel skulle vise seg at den gjør det bra på kino?

– Det er lite sannsynlig. Når du ikke får med deg den nasjonale premierehelgen, viser det seg at filmene ikke blir mye sett, sier Pedersen.