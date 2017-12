Janove og Adam Douglas til Jærnåttå

Festivalen på Bryne, som arrangeres i forbindelse med Jærdagen, har hostet opp sine to første artister. Janove Ottesen er ikke utprega ukjent på Bryne. Den tidligere Kaizers-vokalisten gir nå bånn gass som soloartist og er første navn ut.

Nummer to er Adam Douglas. Han vant NRK-programmet «Stjernekamp» i høst. Douglas er oppvokst i Oklahoma med bor i Norge. I musikk-konkurransen «Stjernekamp» gjorde han blant annet furore med sin versjon av Otis Redding-versjonen av «Try a Little Tenderness». Etter programmet har karrieren virkelig skutt fart, og Douglas blir nok en gjenganger på norske festivaler neste sommer.

– Fram til han vant Stjernekamp i år var Adam Douglas relativt ukjent for det norske folk. Der fikk han virkelig vist seg fram og folk fikk opp øynene for kanskje den fineste soul-stemmen i Norge. Til Jærnåttå kommer Adam med et stort band med knallflinke musikere, sier bookingansvarlig Kjetil Njærheim.

– Når Janove kommer til Jærnåttå er det Brynes store sønn som kommer hjem. Kaizers’ åtte opptredener på Jærnåttå var legendariske, nå gleder vi oss til å oppleve Janove solo på torget.

Jærnåttå arrangeres 25.26. mai 2018.