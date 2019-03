Et litt annet sted, med litt annet å se

Inne på en nedlagt Rimi butikk, ved badedammen, ikke langt fra Tou scene, finner vi Imir Scnekunst. Dytter man opp den ikke-fungerende skyvedøren du skulle tro var automatisk, kommer man inn i et stort og åpent lokale. Innenfor døren står det forskjellige sofaer, bord og stoler spredt rundt omkring fremst i rommet.

Litt lenger inn i lokalet står en scene full av forskjellige rekvisitter. På veggen bak spilles en film av bilder. Man kan høre en lav musikk som spilles i hele lokalet.

Inne finner vi samboerne og partnerne Iver Findlay og Marit Sandsmark. De har drevet Imir scene siden det startet opp for tre år siden. De er nå i gang med sin egen produksjon: Lowlands-Fl, som er inspirert av Findlays oppvekst i Daytona beach i Florida.

Kristian Jacobsen

– Steder, har alltid vært viktig for oss. Med dette stykket håper vi å skape følelsen av Daytona beach, hvor jeg vokste opp, sier Findlay.

Lowlands-Fl har vært et langtidsprosjekt for duoen. Research-turen til prosjektet, til Daytona beach i Florida, gjorde de for ett og et halvt år siden.

– Dette prosjektet har gått over veldig lang tid. Samtidig er det ikke noe vi har gått og jobbet med konstant. Vi har drevet med det litt her og litt der på siden. Det er alltid mye å gjøre, sier Findlay.

Lowlands-Fl fremføres 7. og 8. mars på Imir.

De to har drevet med utøvende kunst hele karrièren og har satt opp flere stykker som de har hatt på turne rundt omkring i verden. Men det er Stavanger som har blitt hjemmet deres.

Kristian Jacobsen

Hoppet på dypt vann

De startet da de så en mulighet om å lage en ny kunstscene i Stavanger. Tidlig i prosessen ble det stilt spørsmål til initiativet. Ville den nye kunstscenen ødelegge for andre kulturinstitusjoner. Ville den ta av nødvendig finansiering. Trengte Stavanger i det hele tatt en ny kunstscene?

For Findlay og Sandsmark var svaret ja. Selv trengte de det for å sette opp egne fremføringer. For det trengte de mye plass og mye tid, noe de ikke fant noe annet sted i Stavanger. Samtidig ville de gi det samme tilbudet til andre som drev med utøvende kunst, som ikke passet inn i så mange av de andre kulturarenaene i Stavanger.

Da Findlay og Sadsmark startet, fikk de en femårig leieavtale for lokalet –den gamle rimi-butikken. Da hadde de ikke noe plan for mer enn de første årene. Ikke nå lenger, for nå ser de både 10 og 20 år fremover.

– Vi fikk en mulighet til å skape et lokale for scenekunst, og et knapt vindu til å realisere det. Vi måtte ta en stor risiko. Da visste vi ikke hva som ville skje, men vi hoppet utfor stupet.. På en måte var det lettere, fordi det ikke var noe å tape. Nå må vi tenke hvordan vi holder oss stabile, sier Sandsmark.

De er både styret og renholderne

– Vi er veldig mobile. Vi har ikke noe styre å gå gjennom, derfor er det lett å komme i gang med nye prosjekter. Man sier ofte at institusjonen er der for å støtte kunstneren. Vi mener at institusjonen bør bestå av kunstnerne, sier Findlay.

De kan drive alt selv fordi de har skapt seg et godt nettverk gjennom karrièrene deres innen utøvende kunst. Men å drive selv betyr mye jobb. Samtidig som de styrer lokalet og kurerer scenekunst, skal de ha egne fremføringer, og holde lokalet vedlike.

– Det er klart at det er mye jobb å drive en kulturscene som dette alene. Nå er vi så heldig å ha en gruppe her for denne produksjonen. Ofte er det vi som vasker gulvet selv, sier Sandsmark.