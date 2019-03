Dypdykk i Coen-brødrenes filmkatalog

«Alle» elsker sitatmaskinen «The big Lebowski» og det skandinaviske miljøet i «Fargo». Men brødrene Joel og Ethan Coen har en rik, variert - og mannsdominert filmkatalog.

I årets første utgave av Z Filmtidsskrift har et utvalg norske skribenter skrevet essays med hver sin personlige innfallsvinkel til Coen-universet. Enten om filmtitler som «Blood simple», «Barton Fink», «Fargo», The big Lebowski», «O Brother, where art thou», «No country for old men» og «Inside «Llewelyn Davis». Eller om gjennomgående temaer i filmkatalogen.

Temaredaktør Einar Aarvig skriver følgende om valg av tema:

«Mange cineaster har en viss berøringsangst for Joel og Ethan Coen. Filmene anerkjennes som gode, men samtidig for inkluderende, transparente (alle ser hvorfor de er gode) og for middelkulturelle til å være en del av det virkelig gode selskap.

Men er historiene og de som befolker dem egentlig så likefremme og gjennomsiktige? Finnes det flere lag, dypere symbolikk i filmografien? Og på hvilken måte lar man seg bevege av disse distanserte fortellingene?»