Elling blir blogger

BOK: Ytringer i spennet mellom kultfiguren Elling og kåsøren Ingvar Ambjørnsen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I Ingvar Ambjørnsens nye bok «Yoko Ono er en sjarlatan» har Elling blitt blogger. Foto: Cappelen Damm/Marie Sjøvold

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Ingvar Ambjørnsen: Yoko Ono er en sjarlatan. Blogger og betraktninger. 239 sider. Cappelen Damm.

Å la den ensomme, tverre, selvgode, ytterst sårbare, engstelige og pedantiske romankarakteren Elling oppstå som blogger, er et vellykket litterært grep. Men blant de førti korte tekstene som utgjør boka «Yoko Ono er en sjarlatan», fins det også meningstunge betraktninger der fortellerstemmen synes å tilhøre den samfunnsorienterte kommentatoren Ingvar Ambjørnsen. Disse ytringene har et rutinert, mer ordinært petit- eller kåsørpreg, gjerne med en belærende klang, og fungerer knapt like godt.

Den indisk fødte, britiske forfatteren Salman Rushdie har en gang fortalt at han under oppveksten lærte å kysse bøker og brød. Den samme erfaringen gjelder Elling. Flere av tekstene hans dreier seg om åndelig og kroppslig føde. Som snart sekstiårig trygdemottaker, bosatt i en sokkelleilighet på Grefsen, ser han tilbake på drabantby- og blokktilværelsen sin med den avdøde mora og betoner gleden ved mat og litteratur. Han minnes f.eks. kneippens velsignelser, ikke minst i form av melangepåsmurte smørbrød hver lørdag, og han viser hva besøkene på Deichmanns hovedbibliotek og lesingen av en roman som «Robinson Crusoe» hadde å si for han som ulykkelig, ensomt mobbeoffer.

De ellingske blogginnleggene rommer ofte kontrastmontasjer hvor «da» og «nå» belyser hverandre. Den avdøde mora er erstattet av enkefru Annelore Frimann-Claussen. Tradisjonelle retter som fiskepudding i hvit saus, med potet, eller norsk pølse i lompe, blir i dag utkonkurrert av pizza og – enda verre – krokodillepølse med kjøtt fra Zimbabwe. Eksemplene på at den gode, gamle, sosialdemokratiske velferdsstaten nå fortoner seg som «overfladiskhetens sirkus» er mange. Den «moderne» galskapen tar med Ellings blikk aldri slutt.

I den floraen av vitenskapelige fakta og lattermilde fantasier som forplanter seg nedover sidene, vil leseren kunne finne stoff til både å reflektere over og flire av. Yoko Ono, Annelores fryseboks, eksoplaneter, egg & bacon, kloningen av en råtten jeksel, fraværshyppigheten i norsk skole før og nå, Kunnskapsløftet, en heroisk, avisselgende AKP-er, løgn og gudstro, innvandrerproblemet, glade rotter, sleipe forlagsansatte, de evinnelige bokbadene, reisevegrende forfattere, Kolin-mettet lever, Hans Olav Lahlum, Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland, stort eller smått – her kan det meste avføde en bloggtekst eller en velsmurt, satirisk kommentar, ofte uten å gjøre spesielt inntrykk, dessverre.

Ellers heter det Leiv Vidars pølser, og van Gogh solgte ett bilde mens han levde, bare så det er sagt.