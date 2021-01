Overspilt, overlesset og uoriginalt

Trengte vi egentlig en ny fortelling om en hund med god stedsans? Det er i hvert fall få grunner til å se denne tyske filmen om den velkjente collien Lassie.

Lassie og hennes eier i et sjeldent rolig øyeblikk. Foto: TOM TRAMBOW

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lassie kommer hjem

Norske stemmer: Teodor Barsnes-Simonsen, Frida Wevling, Jon Erling Wevling, Nils Vogt, Henrik Horge, Sara McDonald Berge, Bjørn Eivind Aasland, Turid Rivertz Vatne, Jørn Morstad, Ida Lind. Sjanger: Eventyr / Familiefilm / Spenning / Barnefilm. Regi: Hanno Olderdissen. Nasjonalitet: Tyskland. Aldersgrense: 6 år.

Allerede i 1940 ga forfatteren Eric Knight ut romanen «Lassie Come Home» om en liten gutt som ble skilt fra sin kjære hund. I originalen foregikk handlingen i Storbritannia, og hunden ble solgt til en adelsmann som tok den med seg langt bort. Det er mer eller minde det samme som skjer i denne varianten, med en geografisk forflytning til Tyskland og en oppdatering for å sette handlingen til vår tid.

Hovedpersonen er den unge gutten Florian, som blir mobbet av klassens karikerte bøller, og som tilsynelatende bare har én venn i verden, familiens collie. Så mister far jobben, familien må flytte, den nye husverten er en gammel jodleentusiast som ikke liker hunder, og derfor må hunden på ferie til fars gamle sjef, en adelsmann som har sine egne problemer.

Lassies nye husvert tar så med seg sitt barnebarn, hunden og sine to nærmeste medarbeidere på ferie, Lassie stikker av, og alle involverte leter etter henne. Tittelen røper hvordan det går til slutt. I mellomtiden blir vi dynget ned med feilslåtte forsøk på slapstick-humor (folk detter hele tiden i denne filmen), og mellommenneskelige historier på kryss og tvers. Det er altfor mange bifigurer og parallelle handlingsløp her, for mange store problemer som skal løses på en enkel måte og altfor mye skrik og skrål og idiotiske vrier. Det er så vidt det blir tid til å vise fram hunden det egentlig skulle handlet om.

Vi får se en del flotte bilder av vakker tysk natur. Det er kanskje det eneste lyspunktet i denne på alle måter overlessede, overspilte filmen.