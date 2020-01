Festivalåret 2020: – Publikum vil oppleve en helt ny festival

Utopia utvider, Kammermusikkfestivalen feirer 30 år og avslører nytt tema. Kapittelfestivalen tar for seg klimaendringene, mens Kåkånomics utvider «staben»: Festivalåret 2020 kan blir et veldig godt år for regionen.