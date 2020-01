Fullstendig uinteressant jabbe-tv

I «Casa Numme» får du være flue på veggen mens fire personer prater om mer eller mindre trivielle ting i en luksusvilla i Spania. Det er akkurat så kjedelig som det høres ut.

Thomas Numme og Anette Walther Numme inviterer norske par på besøk til villaen sin i Spania i «Casa Numme». Det er usedvanlig uinteressant og kjedelig å se på.

Det er tydeligvis ingen grenser for hva som kan vurderes som interessant nok til å lage tv av. I «Casa Numme» får TV2s seere bli med ekteparet Thomas Numme og Anette Walther Numme til Spania, hvor de har et flott hus i et fancy nabolag. Konseptet går ut på at Nummene inviterer norske par, hvor minst én er kjendis, på besøk. Så prater de, spiser, drikker, bader i bassenget, drar på restaurant og på en og annen utflukt, mens de forteller om seg selv og om parforholdet, skryter av hverandre og kommenterer hvor fint det er å være i Spania.

Vertsparet er dyktige journalister og de framstår som sympatiske og morsomme. Det er heller ingenting i veien med den sosiale kompetansen til de som kommer på besøk, og samtalen ser ut til å flyte godt. Til stadighet er det noen som kommenterer hvor koselig de har det. Og det stemmer sikkert.

Problemet er bare at det er ubeskrivelig kjedelig å se på. TV2 har solgt dette inn som et program hvor profilerte par forteller om sine «unike kjærlighetshistorier». Jaha. I første episode forteller Stian og Jamina Blipp om hvordan de møttes på byen og ble kjærester etter at det hadde vært litt fram og tilbake en stund. Ikke akkurat grensesprengende greier. I andre episode forteller Bjarne Brøndbo og kona Lise Greftegreff om krangler om henting i barnehage og om hvordan de har klart å holde sammen til tross for at mannen i huset åpenbart ikke har vært mye å skrive hjem om i perioder. Det er hakket mer interessant, men fortsatt helt i utkanten av det som må kunne karakteriseres som unikt.

Det er i det hele tatt veldig vanskelig å forstå hvorfor vi skal bruke tid på å se på andre folk som pleier høflig sosial omgang med hverandre, om de er aldri så kjente. Da burde de i det minste ha noen over gjennomsnittet gode historier å komme med. De glimrer med sitt fravær her.

