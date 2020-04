– Vi har ikke et valg, men en plikt, til å gjøre noe

– Det skjærer meg i hjertet å se barn leve under sånne forferdelige forhold. Vi har et ansvar her, ikke bare for oss selv, men for alle rundt oss, også dem som er langt borte. Derfor er jeg med på dette, sier Randi Tytingvåg om Moria-konserten som du ser direkte på Aftenbladet.no søndag klokken 21.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tønes og Erlend Egeberg Aasland spiller inn sin del av konserten for Moria-barna som sendes på søndag. Foto: Jon Ingemundsen

Leif Tore Lindø Journalist

Det går an

å gjør forskjellige ting

Det går an

å gjør forskjellige ting

Tønes står på den store Fartein Valen-scenen sammen med Erlend Egeberg Aasland og spiller «Korte stond», en sang om en drøm som går i oppfyllelse. I salen sitter ikke flere enn strent tatt nødvendig. Tre stykker. I to kontrollrom ved siden av scenen sitter ytterligere et par mann som styrer lyd- og bildeopptak. Tønes er en av artistene som har takket ja til å være med på artistdugnad for barna i Moria-leiren i Hellas. Etter å ha naglet «Korte stond», hopper de over på «Dokke».

– Eg slide litt her. Kå e nå teksten? Eg merke at eg ikkje he våre ude av kommunen på ei stonn, mumler han, får de teller opp og fester nok et opptak.

Søndagens konsert, som du kan se på Aftenbladet.no, er en del av en stor og voksende protestbevegelse. Aksjonistene vil at Norge skal hente sin del av barna i flyktningleiren Moria i Hellas. Både politikere, tidligere statsråder og en rekke kjente kulturpersonligheter har engasjert seg i saken.

– Opprører meg

Randi Tytingvåg Trio, Tore Renberg, Dag Sindre Vagle, Hanne Vasshus og Lady Luck har også sagt ja til å være med på å øke presset på regjeringen og Stortinget. Ute på gangen i Konserthuset står Randi Tytingvåg og Dag Sindre Vagle etter endt opptak og diskuterer koronaens underlige utslag, alt fra frustrasjon over at ingen aner når det ender, til muligheten til å stoppe og lukte på blomstene.

– Men denne situasjonen med disse barna opprører meg, sier Tytingvåg.

– Slik situasjonen er, har vi ikke et valg, men en plikt, til å gjøre noe. Og vi kan faktisk hjelpe, selv om koronaen har satt Norge også på hodet. Vi er – tross alt – i en privilegert situasjon. Hvis det er én gang vi skal vise solidaritet med dem som virkelig ikke har noe, så må det være nå, sier Tytingvåg.

Randi Tytingvåg og Dag Sindre Vagle diskuterer korona hjemme og ute i verden etter endt opptak til søndagens konsert. Foto: Jon Ingemundsen

Fakta Moria-leiren Flyktningleir på Lesvos i Hellas. Her bor det over 20.000 flyktninger i en leir beregnet på cirka 2800. Rundt en fjerdedel er barn, og flere av disse er alvorlig syke. Ifølge Leger Uten Grenser har leiren knapt rent vann, dårlige sanitærforhold og begrenset tilgang til helsehjelp. I deler av Moria-leiren er det kun én vannkran som deles av 1300 mennesker, og såpe er ikke tilgjengelig. Familier på fem eller seks sover sammen på rom som ikke er større enn 3 kvadratmeter. De sanitære forholdene er kritiske. Det betyr at anbefalte og nødvendige tiltak som hyppig håndvask og sosial avstand er helt umulig å gjennomføre. «Det vil være umulig å demme opp for et utbrudd av korona i leirområder», har Dr. Hilde Vochten, som er Leger Uten Grensers medisinske koordinator i Hellas, tidligere uttalt. Les mer

Moria-barna har blitt en vanskelig sak, kanskje særlig for Arbeiderpartiet. Flere norske Ap-styrte byer, blant dem Stavanger, har sagt at de ønsker å ta imot barn fra denne leiren, men regjeringen og Arbeiderpartiet sentralt, vil vente på en større, felleseuropeisk løsning. De fem initiativtakerne bak denne konserten, Cecilie Christ, Sissel Fuglestad Askeland, Lotte Hansgaard, Ine Haver og Dag Svihus, er alle aktive Ap-politikere i Stavanger.

– Vi kan ikke vente. Og akkurat nå er jeg litt flau på mitt eget partis vegne. Jeg liker ikke å si det, men sånn er det. Vi er i en helt ekstraordinær situasjon, og det er mange som trenger hjelp. Det er ingen unnskyldning for å ikke gjøre noe. I Moria sitter det barn som desperat trenger hjelp. Begynn der, sier Ine Haver.

Ansvar for alle

Cecilie Christ følger opp i samme spor.

– Jeg kjenner ikke igjen mitt eget parti i denne saken. Bærebjelken vår skal være solidaritet. Vel, vi må starte et sted, og her har vi en konkret sak med mennesker som bare venter. Et korona-utbrudd i denne leiren vil være helt katastrofalt. Denne konserten skal være ett nytt ledd i en protestbevegelse som jeg håper kan før til at vi gjør noe for disse barna, sier hun.

Les også Artistdugnad for barna i Moria-leiren

Randi Tytingvåg er i alle fall hundre prosent sikker på at det er riktig for henne å stille opp for denne saken.

– Det skjærer meg i hjertet å se barn leve under sånne forferdelige forhold. Koronakrisen er heller ikke noe vi løser med å sitte på hver vår haug og tenke kun på oss selv. Vi har et ansvar her, ikke bare for oss selv, men for alle rundt oss, også dem som er langt borte. Derfor er jeg med på dette.

Konserten ser du på Aftenbladet.no søndag 19. april klokken 21.00. Inntektene som kommer på Vipps går til Leger Uten Grensers arbeid i Moria-leiren.